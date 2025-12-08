El isleño Pablo Otero vence en la XX Carreira Popular del Concello de Boiro

El isleño Pablo Otero en el primer puesto del podio Cedida

El Concello de Boiro celebró su XX Carreira Popular, que a su vez era el XVIII Memorial Pepe Buceta. La prueba absoluta tuvo un claro vencedor en la clasificación general y en la categoría sénior masculino, Pablo Otero.

El atleta isleño consiguió ponerse a la cabeza de la clasificación de la carrera tras completar los 10K en un tiempo de 00:32:10. El segundo lugar de la categoría sénior masculino fue para Yago Lijó, deportista del Club Triatlón Rianxo, y el podio lo completó Alberto Mariño, de la SD Compostela Atletismo, con un tercer puesto.

Pablo Otero llegando primero a la meta Cedida

Asimismo, por el apartado sénior femenino, el triunfo se lo llevó Marina Porteiro, después de realizar el circuito de la carrera en un tiempo de 00:39:03. El segundo puesto femenino fue para Aldara Betanzos, del SD Barbantia Roda, y el tercer cajón fue para María Tubío, del Tribu Trail.

Un año más, la competición se enmarcó en el VIII Circuito de Carreras Barbanza Arousa y en el XI Circuito Provincial de Carreras de la Diputación de A Coruña; además de estar incluida en el calendario oficial de la Federación Gallega de Atletismo. Además, contó con más de 700 participantes en total.

Marina Porteiro llegando primera a la meta Cedida

Por otro lado, en la categoría Máster 2 femenino, el triunfo fue para María Teresa Cimadevilla, del club ribeirense El Canario. En la categoría masculina se subió a lo más alto del podio Maxi Oubiña, atleta y entrenador en el Club de Atletismo Cambados.

Por otra parte, en Máster 3 masculino, Modesto Mariño, del Canario, conseguía colgarse la medalla de bronce. La carrera también contó con la categoría “sapatilla inclusiva”, en la que se proclamó vencedor Raúl Da Silva.

En la entrega de premios estuvieron presentes distintas autoridades de la coorporación municipal, como el teniente de alcalde Luis Ruiz, o el edil de Deportes, Marcos Fajardo.