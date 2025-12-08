Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

El isleño Pablo Otero vence en la XX Carreira Popular del Concello de Boiro

Fue primero en la clasificación general de la prueba de 10K y en la categoría sénior masculino con un tiempo de 00:32:10

María Caldas
08/12/2025 12:11
El isleño Pablo Otero en el primer puesto del podio
El isleño Pablo Otero en el primer puesto del podio
Cedida
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Concello de Boiro celebró su XX Carreira Popular, que a su vez era el XVIII Memorial Pepe Buceta. La prueba absoluta tuvo un claro vencedor en la clasificación general y en la categoría sénior masculino, Pablo Otero. 

El atleta isleño consiguió ponerse a la cabeza de la clasificación de la carrera tras completar los 10K en un tiempo de 00:32:10. El segundo lugar de la categoría sénior masculino fue para Yago Lijó, deportista del Club Triatlón Rianxo, y el podio lo completó Alberto Mariño, de la SD Compostela Atletismo, con un tercer puesto.

Pablo Otero llegando primero a la meta
Pablo Otero llegando primero a la meta
Cedida

Asimismo, por el apartado sénior femenino, el triunfo se lo llevó Marina Porteiro, después de realizar el circuito de la carrera en un tiempo de 00:39:03. El segundo puesto femenino fue para Aldara Betanzos, del SD Barbantia Roda, y el tercer cajón fue para María Tubío, del Tribu Trail. 

Un año más, la competición se enmarcó en el VIII Circuito de Carreras Barbanza Arousa y en el XI Circuito Provincial de Carreras de la Diputación de A Coruña; además de estar incluida en el calendario oficial de la Federación Gallega de Atletismo. Además, contó con más de 700 participantes en total.

Marina Porteiro llegando primera a la meta
Marina Porteiro llegando primera a la meta
Cedida

Por otro lado, en la categoría Máster 2 femenino, el triunfo fue para María Teresa Cimadevilla, del club ribeirense El Canario. En la categoría masculina se subió a lo más alto del podio Maxi Oubiña, atleta y entrenador en el Club de Atletismo Cambados. 

Por otra parte, en Máster 3 masculino, Modesto Mariño, del Canario, conseguía colgarse la medalla de bronce. La carrera también contó con la categoría “sapatilla inclusiva”, en la que se proclamó vencedor Raúl Da Silva.

En la entrega de premios estuvieron presentes distintas autoridades de la coorporación municipal, como el teniente de alcalde Luis Ruiz, o el edil de Deportes, Marcos Fajardo.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Alumnos en clase

O Goberno recoñece 16 centros educativos polo seu labor a prol da boa convivencia nas aulas e a loita contra o acoso escolar
Redacción
Un momento de la Festa da Fabada

Centenares de personas se dan cita en Nantes para celebrar las fiestas en torno a la fabada
C. Hierro
Las deportistas del Natural

El Natural Sport Ribeira se proclama campeón de España por clubes júnior
María Caldas
El portero del Cidade de Ribeira durante un partido

El Cidade de Ribeira cae ante el Victoria en un duelo en el que mereció más, 3-2
María Caldas