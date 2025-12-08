Mi cuenta

Diario de Arousa

+Deportes

El Inelsa Asmubal sigue escalando en la clasificación tras vencer al Sanse

Raquel Sineiro dinamitó el igualadísimo partido con tantos decisivos en los últimos minutos para poner el definitivo 27-29

María Caldas
08/12/2025 13:45
El Asmubal Meaño consiguió vencer al Sanse a domicilio
El Asmubal Meaño consiguió vencer al Sanse a domicilio
MONICA VILA
El Inelsa Solar Asmubal Meaño sigue escalando posiciones en la tabla clasificatoria después de vencer a domicilio al BM Sanse por un apretado 27-29, en un partido determinante para ambos combinados, y es que las locales buscaban afianzarse en la parte alta de la División de Honor Plata, mientras que las de Juan Costas necesitaban salir de abajo.

La primera mitad comenzó con un fuerte ímpetu por parte del equipo de Meaño, que rápidamente se adelantó en el marcador gracias a los goles de Sofia Arangio y Raquel Muñiz. Sin embargo, el Sanse no tardaría en reaccionar. Alba Fidalgo mostró su destreza al anotar dos goles consecutivos que equilibraron la balanza. 

A lo largo de esta fase, Angelica Buenache se destacó como una jugadora clave para los locales con múltiples anotaciones, ayudando a construir una ventaja significativa. El primer tiempo finalizó con un apretado 14-12 a favor del BM Sanse.  

El segundo tiempo vio un cambio drástico cuando Asmubal salió decidido a revertir el resultado. Laura Miniño emergió como figura fundamental al marcar varios goles importantes, a pesar de algunos momentos críticos donde ambos equipos intercambiaron exclusiones, fue Angelica Buenache quien nuevamente brilló para los locales, anotando gol tras gol, pero no fue suficiente ante el empuje final del conjunto visitante, liderado por Raquel Sineiro, quien también aportó varios tantos decisivos.

Finalmente, el partido concluyó con un resultado reñido de 27-29 favorable a Inelsa Solar Asmubal Meaño, que escala a la séptima posición de la clasificación con 11 puntos.

