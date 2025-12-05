El Rotogal Boiro no frena sus aspiraciones y afronta un derbi crucial ante Vigo

El Rotogal Boiro puede llegar a jugar la Copa Príncipe DAMIAN AVILES

El Rotogal Boiro se enfrenta mañana a las 18:00 horas al Vigo Voleibol. Un enfrentamiento al que los de Chicho llegan con la moral alta tras la última victoria en casa por 3-0 ante el Gupane Guía canario.

Ahora, ponen rumbo a Coia con la certeza de tener que hacer un buen partido si quieren continuar con las aspiraciones a la Copa Príncipe. Solo quedan dos partidos para que termine la primera vuelta de la Superliga 2, y el Rotogal Boiro se encuentra solo a un punto de los dos primeros puestos, que actualmente ocupan CV Santaderina y San Sadurniño, respectivamente. Ambos se encuentran empatados a 18 puntos, mientras que los de Chicho Alves ocupan la tercera plaza con 17.

El Rotogal Boiro vuelve a dar su mejor versión en casa ante el Gupane Guía Más información

Por su parte, Vigo es cuarto con los mismos puntos que los boirenses, por lo que el resultado del derbi será determinante de cara a los puestos de Copa Príncipe. “Ellos en casa son un equipo muy fuerte. A pesar de que no vienen en la mejor de las dinámicas, como locales compiten fuerte. Va a ser un partido muy complicado”, dice Chicho Alves.

Para el enfrentamiento, el entrenador todavía no sabe si podrá contar con Janluar Figueroa por molestias físicas, pero el resto de la plantilla está totalmente disponible. “Tenemos ganas de ir a hacer un partido serio porque es una cancha en la que nos cuesta competir, pero si queremos estar arriba tenemos que ir a estos partidos a competir para ganar”, destaca Chicho Alves.

En cuanto al juego, el técnico del Rotogal Boiro pone el foco sobre su ataque y la capacidad para frenar el de Vigo. “Somos dos equipos que queremos jugar a atacar”, explica. “Estamos ilusionados. No queremos pensar en general en la tabla clasificatoria porque cuando lo hacemos parece que jugamos peor. Es un partido crucial”, recalca Chicho.