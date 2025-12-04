La Carreira Popular Mar de Boiro celebra su vigésima edición este próximo domingo

Luis Ruiz y Manuel González durante la presentación de la prueba en Boiro Cedida

El Concello de Boiro celebra este domingo siete de diciembre, la XX Carrera Popular Mar de Boiro, XVIII en memoria de Pepe Buceta. El teniente de alcalde, Luis Ruiz, presentó la prueba deportiva junto con el técnico de Deportes, Manuel González.

Como en otras ediciones, la prueba se enmarca en el VIII Circuito de Carreras Barbanza Arousa y en el XI Circuito Provincial de Carreras de la Diputación de A Coruña; además de estar incluida en el calendario oficial de la Federación Gallega de Atletismo.

“Dende o goberno local consideramos o deporte como parte fundamental na vida dos nosos veciños e por iso seguimos apostando por propostas como esta carreira popular”, afirma Luis Ruiz.

La prueba consta de tres recorridos: uno para las carreras mini y supermini, de 200 metros y para edades de hasta siete años, la categoría escolar de 2.500 metros, y la carrera de 10.000 metros para las categorías generales.

En total, hay más de 700 inscritos y se cierra esta noche el plazo para inscribirse a la prueba, cuya carrera larga realizará el mismo recorrido que en las ediciones anteriores, comenzando en la Avenida de Compostela y finalizando en la rúa peatonal de Boiro.