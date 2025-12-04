Mi cuenta

Diario de Arousa

+Deportes

El CX Fontecarmoa se consagra como tercer mejor equipo de la Liga Regular de Galicia

Este reconocimiento viene a unirse al título de campeón gallego en la modalidad Relámpago y al subcampeonato en la modalidad Rápido

María Caldas
04/12/2025 14:45
Los miembros del CX Fontecarmoa reciben el premio
Los miembros del CX Fontecarmoa reciben el premio
Cedida
El CX Fontecarmoa está de enhorabuena, y es que en la Gala de Clausura de la temporada de la Federación Galega de Xadrez, le fue entregado el trofeo al tercer mejor equipo de la Liga Regular de Galicia al Club Xadrez Fontecarmoa - Viajes Interrías Sanxenxo, después de finalizar tercero tras el campeón Xadrez Ourense y el segundo Circulo Ferrolano.

Este reconocimiento viene a unirse al título de campeón gallego en la modalidad Relámpago y al subcampeonato en la modalidad Rápido, con lo que el CX Fontecarmoa completa una gran temporada siendo el único club de Galicia, presente en el podio de las tres modalidades oficiales.

El trofeo fue entregado de manos de Gaspar Pérez presidente de la Federación Galega y recogido por el grupo de los más jóvenes integrantes de la escuadra arousana, Andrés Varela, Andrea Dorado, Paula Suárez y Luca Rey, que junto con el resto del plantel de maestros y veteranos, intentarán repetir triunfos en la próxima temporada que comenzará en el mes de enero. 

El primer equipo del Fontecarmoa ya se proclamó campeón gallego en las temporadas 2014 y 2023, militando en la Primera División Nacional, dónde llegó a clasificarse en el puesto 11º de toda España.

