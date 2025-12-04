Mi cuenta

Diario de Arousa

+Deportes

O CMDC Breogán pon rumbo a Portugal para disputar o IV Trofeo Gondomar

A competición estaba prevista para o pasado 15 de novembro, pero tivo que aprazarse por mor das condicións meteorolóxicas

María Caldas
04/12/2025 16:40
O Breogán xa participou na pasada edición
O Breogán xa participou na pasada edición
Cedida
O CMDC Breogán do Grove estará presente na cuarta edición da Regata Internacional de Gondomar-Trofeo Claudio Poiares (Portugal). Esta competición estaba prevista para o pasado 15 de novembro, pero tiverona que cambiar de data por mor das malas condicións climatolóxicas; disputándose este sábado seis, a partir das 10:00 h, hora portuguesa.

“A estas alturas da tempada invernal, esta competición afrontase como unha toma de contacto coa competición e un adestramento máis dentro do período no que nos atopamos”, comentan dende a entidade. A expedición breoganista estará formada por catorce deportistas, donde destaca a participación dos deportistas de categoría senior, tanto en homes, como en  mulleres.

Para esta competición o Breogán inscribeu aos seguintes deportistas: en home canoa sénior: Tono Campos e Diego Romero; muller caiac senior: Carme Devesa e Llara Tuset, home canoa xuvenil: Hugo Abal, muller canoa infantil: Tamia Saransig, muller caiac infantil: Eva Orellana, Lidia Padin, Laura García, Martina Fontán e Nuria Rodríguez.

Por último, en home caiac infantil o CMDC Breogán contará ca representación de Eloy Domínguez, en home caiac master A de Diego Cabaleiro, e en home caiac master C de Simón Díaz.

