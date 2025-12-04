Cambados incorpora categorías infantiles para el décimo aniversario de su San Silvestre Solidaria

La San Silvestre de Cambados se caracteriza por los disfraces navideños de los participantes Gonzalo Salgado

El Concello de Cambados, en colaboración con el Club de Atletismo, organiza el próximo miércoles 31 de diciembre la X edición de la San Silvestre Solidaria sobre un trazo urbano de cuatro kilómetros para la categoría absoluta, abierta a todos los atletas que tengan al menos 14 años el día de la carrera. En la prueba pueden participar todas aquellas personas que así lo deseen, independientemente de que estén o no federadas.

Para esta nueva edición habrá una San Silvestre infantil con tres categorías. Por un lado, chupete, para aquellos que tengan de tres a siete años, que constará de un recorrido de 100 metros. En la categoría mini se incluirán aquellos deportistas de ocho, nueve y diez años para realizar un recorrido de 400 metros. La última categoría será la de promesas, con deportistas de once, doce y trece años, que harán un circuito de 800 metros.

La inscripción será gratuita para las categorías infantiles, y tendrá un coste de tres euros para la categoría absoluta. Además, debido al carácter solidario de la prueba, en el momento de retirar el dorsal habrá que entregar un kilo de alimentos no perecederos o juguetes, que serán donados al banco de alimentos de servicios sociales del Concello.

La inscripción para la prueba absoluta estará limitada a 700 participantes. En la categoría masculina, el aforo será de 350 participantes, sumando las tres categorías de edad. La recogida de los dorsales tendrá lugar en la zona de salida, en la Plaza Fefiñans, en un lugar habilitado por la organización, entre las 14:30 y las 16:00 h del día de la carrera.

El avituallamiento final se entregará en la misma zona al finalizar la carrera. La categoría absoluta saldrá a las 17:00 horas, mientras que los infantiles comenzarán a recorrer las calles cambadesas a partir de las 16:00 horas.

En lo que respecta a los premios, el primer clasificado masculino y femenino absoluto obtendrán un trofeo y una cesta de navidad. El segundo y tercer clasificado se llevarán un trofeo y un lote navideño. También habrá un premio para los mejores disfraces para gastar en el comercio local.