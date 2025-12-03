Sabela Cores vence en promesas en el XVIII Circuito Gallego de Promoción

Podio Sub 8 Cedida

Finalizó el XVIII Circuito Gallego Promoción de la Federación Galega de Xadrez con la última prueba celebrada en el Auditorio Municipal de Vilagarcía.

Después de las 14 pruebas por toda Galicia repartidas en 6 meses de competición y más de 10.000 partidas de ajedrez entre todos los eventos, la Federación Galega cierra una nueva edición del circuito de categorías base, entregando los correspondientes trofeos, medallas y regalos a los ganadores, en una entretenida Gala, presentada por Gloria Ruibal que contó con la colaboración de Andrea Dorado y Paula Suárez, jugadoras del Fontecarmoa , en el Salón Principal del Auditorio Municipal de Vilagarcía de Arousa.

Así, en la categoría promesas, el CS Fontecarmoa celebró el triunfo de Sabela Cores, que se proclamó campeona y obtuvo de regalo un equipo de música. En la misma categoría, Liam Puceiro, también deportista del CX Fontecarmoa fue tercero, haciéndose con una tablet de regalo.

Asimismo, la Federación Galega de Xadrez quiso agradecer el trabajo y compromiso de los organizadores de los distintos torneos, la colaboración todas las Instituciones que apoyaron en su ejecución y el patrocinio de las distintas empresas para el desarrollo de las 14 pruebas hechas por toda Galicia en seis meses.