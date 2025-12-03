Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Sabela Cores vence en promesas en el XVIII Circuito Gallego de Promoción

En la misma categoría, su compañero del CX Fontecarmoa, Liam Puceiro, fue tercero

María Caldas
03/12/2025 19:15
Podio Sub 8
Podio Sub 8
Cedida
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

Finalizó el XVIII Circuito Gallego Promoción de la Federación Galega de Xadrez con la última prueba celebrada en el Auditorio Municipal de Vilagarcía. 

Después de las 14 pruebas por toda Galicia repartidas en 6 meses de competición y más de 10.000 partidas de ajedrez entre todos los eventos, la Federación Galega cierra una nueva edición del circuito de categorías base, entregando los correspondientes trofeos, medallas y regalos a los ganadores, en una entretenida Gala, presentada por Gloria Ruibal que contó con la colaboración de Andrea Dorado y Paula Suárez, jugadoras del Fontecarmoa , en el Salón Principal del Auditorio Municipal de Vilagarcía de Arousa. 

Así, en la categoría promesas, el CS Fontecarmoa celebró el triunfo de Sabela Cores, que se proclamó campeona y obtuvo de regalo un equipo de música. En la misma categoría, Liam Puceiro, también deportista del CX Fontecarmoa fue tercero, haciéndose con una tablet de regalo.

 Asimismo, la Federación Galega de Xadrez quiso agradecer el trabajo y compromiso de los organizadores de los distintos torneos, la colaboración todas las Instituciones que apoyaron en su ejecución y el patrocinio de las distintas empresas para el desarrollo de las 14 pruebas hechas por toda Galicia en seis meses.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El ideal gallego

Así será el Campus de Navidad de Serviocio en Vilagarcía: estos son los precios y descuentos
Olalla Bouza
El alcalde de O Grove, José Cacabelos, y la concelleira Ángeles Domínguez, en la visita a la obra

Portos renovará el paseo entre el parque y la zona del muelle de Porto Meloxo
C. Hierro
Carlos Coira entrevistó al alumnado

El Centro de Educación Especial de Vilagarcía invita a los colegios a celebrar la inclusión en una gala
Olalla Bouza
Javi Otero y Carla Sesar

Carla Sesar y Javi Otero se preparan para el Campeonato del Mundo de Nairobi
María Caldas