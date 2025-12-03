El CNS Vilagarcía consigue la tercera posición absoluta en la segunda jornada de Liga

Los deportistas absolutos que lograron la tercera plaza en Caldas Cedida

El Club de Natación y Salvamento Vilagarcía se desplazó hasta la piscina Antía García, en Caldas de Reis, para disputar la segunda jornada de la Liga Gallega de Salvamento, en la que consiguieron la tercera plaza en la clasificación general absoluta.

Los primeros en estrenar la jornada fueron los infantiles, dónde Mateo Tarrío, Carme Hermida, Aroa Ferreirós y Candela Miguéns debutaban en las pruebas de 50 y 100 remolque con aletas.

Destacó el primer puesto del relevo 4 x 50 aletas con Emily Harea, Elisa Otero, Myriam Arines y Mara Miguéns, así como el relevo 4 x 25 remolque con Elisa Otero, Emily Harea, Nuria Barcala y Cristina Parada que conseguían ser terceras. Finalmente, junto con sus compañeras de equipo Carmen Cores y Muriel Novell conseguían ser 4ª en la clasificación femenina y 6º en la general.

Los deportistas del Club de Natación y Salvamento Vilagarcía Cedida

En la categoría absoluta, a nivel individual, Noemí Espada, Yago Vicente, Pedro Costa, Damián Lage, Xoel Castro y Anne Vicente conseguían el pase para los Campeonatos de España en las pruebas de 200 supersocorrista y 100 combinada.

Sus compañeros Mariña Cores, Anxo Tourís y Diego Rodríguez se hacían por su parte con el pase para el autonómico en 100 combinada. También lo lograban Nico Guillán, David Carballo y Hugo González en la prueba de 100 remolque con aletas.

Cadetes y juveniles

Por último, llegó el turno de los cadetes y juveniles, dónde Santi Albarenga y Carla Constantino competían por primera vez enfrentándose al 200 obstáculos. Tanto Carla como Nerea Ande y su compañero Carlos Meroño conseguían la mínima para el Campeonato Gallego en 200 obstáculos, estos últimos también lo hacían en 100 combinada.

En la categoría juvenil destacaron Damián Lage, Anne Vicente y Xoel Castro que finalizaban con las mínimas para los Ctos de España en 200 obstáculos y 100 combinada. Sus compañeros Mariña Cores, Nico Guillán, Marcos García, Aday Castrelo y Pablo Rivas conseguían la mínima para el autonómico en 200 obstáculos.

En 100 combinada también la conseguía David Carballo. Junto a sus compañeros Pablo Touceda, Xabier Alcalde y Noelia Santos conseguían un 3º puesto en la categoría masculina y un 5º puesto en la general.