Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

El CNS Vilagarcía consigue la tercera posición absoluta en la segunda jornada de Liga

La entidad se desplazó hasta la Piscina Municipal Antía García, en Caldas de Reis

María Caldas
03/12/2025 13:30
Los deportistas absolutos que lograron la tercera plaza en Caldas
Los deportistas absolutos que lograron la tercera plaza en Caldas
Cedida
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

El Club de Natación y Salvamento Vilagarcía se desplazó hasta la piscina Antía García, en Caldas de Reis, para disputar la segunda jornada de la Liga Gallega de Salvamento, en la que consiguieron la tercera plaza en la clasificación general absoluta.

Los primeros en estrenar la jornada fueron los infantiles, dónde Mateo Tarrío, Carme Hermida, Aroa Ferreirós y Candela Miguéns debutaban en las pruebas de 50 y 100 remolque con aletas. 

Destacó el primer puesto del relevo 4 x 50 aletas con Emily Harea, Elisa Otero, Myriam Arines y Mara Miguéns, así como el relevo 4 x 25 remolque con Elisa Otero, Emily Harea, Nuria Barcala y Cristina Parada que conseguían ser terceras. Finalmente, junto con sus compañeras de equipo Carmen Cores y Muriel Novell conseguían ser 4ª en la clasificación femenina y 6º en la general. 

Los deportistas del Club de Natación y Salvamento Vilagarcía
Los deportistas del Club de Natación y Salvamento Vilagarcía
Cedida

En la categoría absoluta, a nivel individual, Noemí Espada, Yago Vicente, Pedro Costa, Damián Lage, Xoel Castro y Anne Vicente conseguían el pase para los Campeonatos de España en las pruebas de 200 supersocorrista y 100 combinada. 

Sus compañeros Mariña Cores, Anxo Tourís y Diego Rodríguez se hacían por su parte con el pase para el autonómico en 100 combinada. También lo lograban Nico Guillán, David Carballo y Hugo González en la prueba de 100 remolque con aletas.

Cadetes y juveniles

Por último, llegó el turno de los cadetes y juveniles, dónde Santi Albarenga y Carla Constantino competían por primera vez enfrentándose al 200 obstáculos.  Tanto Carla como Nerea Ande y su compañero Carlos Meroño conseguían la mínima para el Campeonato Gallego en 200 obstáculos, estos últimos también lo hacían en 100 combinada.

En la categoría juvenil destacaron Damián Lage, Anne Vicente y Xoel Castro que finalizaban con las mínimas para los Ctos de España en 200 obstáculos y 100 combinada.  Sus compañeros Mariña Cores, Nico Guillán, Marcos García, Aday Castrelo y Pablo Rivas conseguían la mínima para el autonómico en 200 obstáculos. 

En 100 combinada también la conseguía David Carballo. Junto a sus compañeros Pablo Touceda, Xabier Alcalde y Noelia Santos conseguían un 3º puesto en la categoría masculina y un 5º puesto en la general.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El vehículo acabó abandonado en una finca

Un conductor se sale de la vía de madrugada, provoca daños en una finca de Oubiña y abandona el lugar
A. Louro
Los servicios de emergencias y sanitarios liberaron a las dos ocupantes del coche siniestrado en la AG-11, a su paso por la parroquia ribeirense de Palmeira

Heridas una conductora y su hija menor de edad en un aparatoso accidente en la Autovía do Barbanza, en Palmeira
Chechu López
Imágenes de la Vilagarcía más antigua

Un viaje al pasado: la IA devuelve el color y el movimiento a la Vilagarcía de hace más de un siglo
Fátima Pérez
A la izquierda, Óscar Marcos

Óscar Marcos llama a la puerta del primer equipo del Celta
María Caldas