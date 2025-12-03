Mi cuenta

Diario de Arousa

+Deportes

Carla Sesar y Javi Otero se preparan para el Campeonato del Mundo de Nairobi

Los deportistas del Natural Sport participarán en la primera cita mundial de categoría Sub 21

María Caldas
03/12/2025 20:15
Javi Otero y Carla Sesar
Javi Otero y Carla Sesar
Cedida
El primer Campeonato Mundial Sub 21 de taekwondo se celebrará en Nairobi (Kenia) hasta el seis de diciembre, un evento en el que Galicia vuelve a tener un papel destacado dentro de la selección española. 

De los 12 atletas convocados, seis mujeres y seis hombres, cinco pertenecen a clubes gallegos, lo que convierte a la Federación Gallega en la autonomía con mayor representación en este evento internacional.

Por parte del Natural Sport de Ribeira acuden a la cita mundialista Carla Sesar y Javi Otero, que ya se encuentran en Nairobi. “La experiencia o experiencias que vivirán Carla y Javi seguro que serán increíbles, y queremos que todos nuestros alumnos y alumnas que puedan vivir algo así, que lo hagan con intensidad y con alegría”, comentan desde el Natural Sport de Ribeira. 

“El resultado es importante, pero los que les queda a ellos y a sus familias, para siempre, será inolvidable. Estamos muy orgullosos de ellos”, recalcan desde la entidad ribeirense al inicio de la primera cita mundialista en categoría Sub 21.

