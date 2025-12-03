Carla Sesar y Javi Otero se preparan para el Campeonato del Mundo de Nairobi
Los deportistas del Natural Sport participarán en la primera cita mundial de categoría Sub 21
El primer Campeonato Mundial Sub 21 de taekwondo se celebrará en Nairobi (Kenia) hasta el seis de diciembre, un evento en el que Galicia vuelve a tener un papel destacado dentro de la selección española.
De los 12 atletas convocados, seis mujeres y seis hombres, cinco pertenecen a clubes gallegos, lo que convierte a la Federación Gallega en la autonomía con mayor representación en este evento internacional.
Por parte del Natural Sport de Ribeira acuden a la cita mundialista Carla Sesar y Javi Otero, que ya se encuentran en Nairobi. “La experiencia o experiencias que vivirán Carla y Javi seguro que serán increíbles, y queremos que todos nuestros alumnos y alumnas que puedan vivir algo así, que lo hagan con intensidad y con alegría”, comentan desde el Natural Sport de Ribeira.
“El resultado es importante, pero los que les queda a ellos y a sus familias, para siempre, será inolvidable. Estamos muy orgullosos de ellos”, recalcan desde la entidad ribeirense al inicio de la primera cita mundialista en categoría Sub 21.