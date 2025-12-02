Sofía Otero impulsa al Vilarousa y firma su mejor marca en la Copa Base de Madrid

Sofía Otero con sus compañeras del Vilarousa Cedida

Con tan solo ocho años, la gimnasta cambadesa Sofía Otero, que se entrena en el Club de Gimnasia Rítmica Vilarousa, puso rumbo a la Copa de España Base celebrada en Madrid, siendo la única benjamina gallega en clasificar.

A pesar de que la mayoría de las competidoras fuesen más mayores que ella, la joven saltó al tapiz con la mejor de las actitudes. Gracias a ello, Sofía Otero fue imagen del torneo en la página de la Federación Española de Gimnasia Rítmica.

Sofía en Madrid Cedida

La deportista del Vilarousa hizo su mejor ejercicio sobre el tapiz madrileño, consiguiendo así su mejor marca hasta el momento. De entre más de 60 gimnastas, Otero consiguió asentarse en el puesto número 33. “No nos paramos a mirar la clasificación, solo queríamos que disfrutara de la experiencia del primer nacional y que lo pasara bien, como si quedaba de última”, comenta Sandra Estrada.

Sofía Otero en el tapiz Cedida

“Sofía solo lleva 10 meses con nosotras y ha pasado de no clasificarse ni a una final escolar, a competir a nivel internacional y representar a Galicia en una Copa”, dice la entrenadora del Vilarousa. Ahora, la pequeña se prepara para el nacional de base, que se disputará en el próximo mes de marzo.

Así fue la actuación de la cambadesa en Madrid