El Kárate Valga consigue diez medallas en la primera jornada de Liga Gallega

Los miembros del Kárate Valga en Lugo Cedida

El Club de Kárate Valga desplazó a nueve deportistas para disputar la primera jornada de la Liga Gallega en Lugo. A pesar de que el oro se les resistió, el club regresa con diez medallas al cuello. En total, se hicieron con cinco platas y cinco bronces en las distintas modalidades.

Artai Valiña, Vera Beiroa, Leo Otero, Mateo Vigo y Matilda Alonso consiguieron escalar hasta la segunda plaza en la modalidad de kumite (combate), y Martín Gómez, Carmen Rodríguez e Icía Reboiras obtuvieron el bronce en esta misma modalidad. Esta último en la categoría juvenil y Mario Mare en la categoría Sub 17. También lograron el tercer puesto en la competición de kata.