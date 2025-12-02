Mi cuenta

Diario de Arousa

+Deportes

El Kárate Valga consigue diez medallas en la primera jornada de Liga Gallega

Aunque el oro se resistió, vuelven de Lugo con cinco platas y cinco bronces

María Caldas
02/12/2025 12:18
Los miembros del Kárate Valga en Lugo
Los miembros del Kárate Valga en Lugo
Cedida
El Club de Kárate Valga desplazó a nueve deportistas para disputar la primera jornada de la Liga Gallega en Lugo. A pesar de que el oro se les resistió, el club regresa con diez medallas al cuello. En total, se hicieron con cinco platas y cinco bronces en las distintas modalidades.

Artai Valiña, Vera Beiroa, Leo Otero, Mateo Vigo y Matilda Alonso consiguieron escalar hasta la segunda plaza en la modalidad de kumite (combate), y Martín Gómez, Carmen Rodríguez e Icía Reboiras obtuvieron el bronce en esta misma modalidad. Esta último en la categoría juvenil y Mario Mare en la categoría Sub 17. También lograron el tercer puesto en la competición de kata.

