El Acuático Umia se impone en la segunda jornada de Liga

El equipo absoluto del Acuático Umia Cedida

La piscina municipal Antía García Silva, en Caldas de Reis, se convirtió este fin de semana en el epicentro del salvamento deportivo gallego con la celebración de la segunda jornada de la Liga Gallega de Piscina, en las categorías infantil, cadete, juvenil y absoluta de primera división.

Asimismo, también acogió la primera jornada de la Liga Gallega Máster. Los anfitriones, el Club Acuático Umia, mobilizaron para esta ocasión a 65 deportistas, en un ambiente excepcional tanto dentro como fuera del agua.

En la máxima categoría, el Acuático Umia firmó una jornada brillante y ganó con 270 puntos, superando al SYSCA, Vilagarcía, A Estrada y Salvour. Este resultado permite al club caldense afianzar su gran objetivo de la temporada: la permanencia en Primera División. La actuación más destacada llegó de la mano de Lidia Aboy, que venció todas las pruebas en las que participó y estableció un nuevo récord gallego júnior de 200 supersocorrista, con un tiempo de 2:34.

En lo que respecta a la Liga Absoluta, el Umia logró la victoria con un margen de 10 puntos sobre el gran favorito, el SYSCA. Además de los excelentes resultados de Lidia Aboy, en la prueba de 100 combinada, Karol Cascón logró el tercer puesto.

En la prueba de 100 aletas, Lidia conseguía la segunda victoria de la jornada,mientras que Karol y Zoila eran quinta y séptima, respectivamente. En el relevo combinado, los dos equipos femeninos del Acuático Umia conseguían quedar en el cuarto y sexto puesto, mientras que los masculinos quedaban segundos y quintos, respectivamente.

Por otro lado, en la categoría infantil, la suma de las jornadas sur y norte situa al Umia como segundo clasificado, con 203 puntos, solo por detrás del SAL, que tiene 253. En cadete-juvenil, el club caldense consiguió una meritoria tercera posición, únicamente superado por SAL y SYSCA. En la categoría.

En la Liga Infantil, el Acuático Umia acabó segundo en la clasificación general con 203 puntos, solo superado por el SAL. En los 100 remolque con aletas, Xiana Pérez consiguió la cuarta posición, firmando también un trabajado cuarto puesto en los 50 remolque.

Por el lado masculino, Mateo Santos se proclamó campeón en los 100 remolque con aletas, además de sumar un tercer puesto en los 50 remolque. En relevos, los conjuntos infantiles consiguieron dos segundas posiciones y dos terceras.

Cadetes y juveniles

Por otro lado, en las categorías cadete y juvenil, el Umia se colocó tercero en la clasificación general con 250 puntos. Por el apartado femenino, Vera Rey fue una de las grandes destacadas, con un tercer puesto en los 100 combinada y un sexto en los 200 obstáculos. En relevos consiguieron un cuarto puesto en los 4x50 combinado, y un segundo en los 4x50 obstáculos.

En el lado masculino, Raúl Varela destacó con un cuarto puesto en 100 combinada y un segundo en 200 obstáculos. Ya en categoría juvenil, Lucía Bucete firmó dos sextos puestos, en 100 combinada y 200 obstáculos.

Liga Máster

El equipo máster del Acuático Umia defendía el título en esta primera jornada, a la que llegaban con varias bajas. Aún así, consiguieron la segunda posición en la clasificación general con 374 puntos. Rubén Oubiña, Monteagudo y Javier Calvo vencieron en la prueba de 200 obstáculos.

En los 50 arrastre, Rubén Oubiña y Rubén Monteagudo conseguían el pleno de victorias en sus categorías, mientras que Javi Calvo era segundo en +50. Elena Álvarez fue tercera en femenina.