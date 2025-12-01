Mi cuenta

Diario de Arousa

+Deportes

Os Ingleses sigue líder invicto tras vencer a Vigo en Fontecarmoa

Los de Lema ganaron por 23-9 en un partido marcado por las dificultades del campo, resbaladizo y pesado

María Caldas
01/12/2025 11:30
El encuentro entre Os Ingleses y Vigo en Fontecarmoa
El encuentro entre Os Ingleses y Vigo en Fontecarmoa
MONICA VILA
Os Ingleses se impuso a Vigo en Fontecarmoa en la octava jornada de Liga, manteniendo su condición de líder invicto y asegurando además el punto bonus ofensivo. Al descanso mandaban en el marcador (8-3) y el resultado final reflejó la reacción del equipo en el tramo decisivo del partido para sumar cinco puntos más en la clasificación (23-9).

El encuentro se disputó en un día frío y sobre un campo muy pesado y resbaladizo, lo que provocó numerosos resbalones y balones al suelo y obligó a ambos equipos a extremar la concentración. Al descanso, Os Ingleses llegaba por delante gracias a la solidez del juego de delantera, con una melé y una touche muy estables que permitieron dominar el territorio.

En la segunda parte Vigo aprovechó varios golpes de castigo para dar la vuelta al marcador, pero en los últimos 25-30 minutos el conjunto vilagarciano volvió a mandar, encadenó posesiones largas y logró el ensayo que cerró el choque con punto bonus ofensivo.

El encuentro en Fontecarmoa ante Vigo
El encuentro en Fontecarmoa ante Vigo
MONICA VILA

El entrenador, David Lema, subrayó la importancia del quinto punto: "primero de todo, la victoria y encima el punto bonus, que es algo que siempre, cuando tenemos oportunidad, queremos buscar". Destacó también la apuesta del equipo por seguir atacando en lugar de asegurar el marcador con el pie. 

"Renunciamos a ampliar el marcador con alguna patada a palos por algún golpe de castigo, por buscar ese ensayo más, pero al final insistimos y se consiguió". Sobre el contexto del partido añadió que "el día no era idóneo, el campo estaba muy difícil y cayeron muchos balones, pero es el clima que toca y el equipo supo adaptarse".

Lema quiso felicitar a toda la plantilla por sacar adelante un choque complejo entre bajas y golpes físicos, incluida la lesión de Gambita en el inicio del encuentro. "La gente no deja de creer, no deja de confiar en sus compañeros y en la idea de juego, y en base a eso estamos donde estamos ahora mismo", recalca el técnico, recordando que el vestuario asume como objetivo sumar “de cinco en cinco” siempre que sea posible.

El encuentro ante Vigo en Fontecarmoa
El encuentro ante Vigo en Fontecarmoa
MONICA VILA

El equipo dispone ahora de 15 días hasta el partido contra Fendetestas, después llegará la jornada de descanso y, a la vuelta de Navidad, el esperado duelo ante CRAT, el otro conjunto invicto, en una cita marcada en rojo en el calendario del club.

