Diario de Arousa

+Deportes

Laura Miniño encabeza la tercera victoria consecutiva del Inelsa Asmubal Meaño

Las de Juan Costas ganaron en casa por 35-27 al Club Balonmano Perdoma y se colocan octavas con nueve puntos

María Caldas
01/12/2025 17:30
Imagen del pasado encuentro entre el Asmubal y el Valladolid
Imagen del pasado encuentro entre el Asmubal y el Valladolid
MONICA VILA
El Inelsa Solar Asmubal Meaño consiguió sumar su tercera victoria consecutiva. Las de Juan Costas vencieron en Coirón por 35-27 ante el Club Balonmano Perdoma. Ambos combinados llegaban al enfrentamiento en busca de mejorar su situación en la tabla clasificatoria, pero el juego de las locales se impuso con una gran Laura Miniño.

En la primera mitad, los dos equipos mostraron una lucha intensa. El Asmubal comenzó con fuerza gracias a Laura Miniño y Sofia Arangio, quienes fueron clave en la ofensiva local. Sin embargo, el Perdoma no se quedó atrás; Elvira destacó como un pilar fundamental para su equipo al marcar varios goles importantes que mantuvieron a las visitantes en la pelea. 

Así, la primera parte culminó con un ajustado 15-14 a favor de los locales. A medida que avanzaba la segunda mitad, las decisiones tácticas de Juan Costas comenzaron a dar sus frutos.

Con un juego más agresivo y efectivo, las meañesas ampliaron su ventaja lideradas nuevamente por Laura Miniño, que anotó goles decisivos. A pesar de los esfuerzos defensivos de las visitantes, y algunos intentos por recortar distancias impulsados por Nayara y Elvira, no pudieron frenar al Asmubal. Con este resultado las de Meaño se colocan octavas con nueve puntos.

