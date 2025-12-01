Mi cuenta

Diario de Arousa

+Deportes

El Rotogal Boiro vuelve a dar su mejor versión en casa ante el Gupane Guía

Tras vencer por 3-0 al equipo canario, el equipo de Chicho Alves trabaja ya en el partido ante Vigo, barajando las posibilidades de disputar la Copa Príncipe

María Caldas
01/12/2025 19:00
El enfrentamiento entre el Rotogal Boiro y el Gupane
El enfrentamiento entre el Rotogal Boiro y el Gupane
DAMIAN AVILES
El Rotogal Boiro volvió a mostar su mejor versión en A Cachada. Los de Chicho Alves vencieron por 3-0 al Gupane Guía a través de su buen juego y despliegue. Lo que se esperaba como un partido muy complicado para los boirenses terminó siendo un recital de buen voleibol por parte de los locales, que impusieron un juego inalcanzable para el rival. 

“Llegábamos fastidiados porque en el partido anterior dimosn una cara no muy buena”, lamenta Chicho Alves. “El equipo respondió y estamos muy contentos con ese 3-0”, recalca el técnico boirense. Con esta victoria, y un partido menos, los boirenses son terceros a un punto del líder.

Martín Casais volvió a ser el máximo anotador del equipo con 13 puntos
Martín Casais volvió a ser el máximo anotador del equipo con 13 puntos
DAMIAN AVILES

Los boirenses plantaron cara a un rival con jugadores con experiencia en la Superliga, pero los locales supieron controlar los tiempos y tuvieron un gran acierto en la rotación de la pelota. De nuevo, Martín Casais volvió a ser determinante, esta vez con un gran Alan Dávila que anotó 11 puntos. 

Tras los igualados primeros sets, los boirenses concedieron muy pocos errores y firmaron un gran acierto que les encaminó hacia la victoria final. Ahora, los de Chicho Alves tienen la mente puesta en su próximo rival, Vigo.

“Esta semana es muy importante, quedan dos partidos de la primera vuelta y estamos a un punto de los dos primeros. Vigo va a ser complicado”, dice Chicho Alves.

