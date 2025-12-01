Mi cuenta

Diario de Arousa

+Deportes

Cambados celebra el éxito del Torneo de Integración de tenis de mesa

El evento, organizado por el club cambadés en colaboración con la ONG Rescate y el Concello, se consolida como referente en la convivencia

María Caldas
01/12/2025 12:30
El alcalde, Samuel Lago, y la edila de Deportes, Noelia Gómez, no quisieron perderse el evento
Cedida
El Torneo de Integración celebrado este fin de semana en el pabellón municipal de San Tomé de Cambados se clausuró con un notable éxito de participación y organización. 

El evento, promovido por el Club Cambados Tenis de Mesa en colaboración con la ONG Rescate, reunió a una treintena de personas refugiadas, además de jugadores del club y miembros del equipo técnico y voluntariado de la entidad humanitaria.

La iniciativa se desarrolló en el marco del convenio de colaboración firmado entre ONG Rescate y el Club Cambados Tenis de Mesa el pasado mes de septiembre, un acuerdo que busca fomentar la integración social a través del deporte y la participación activa en la vida comunitaria.

La jornada contó, además, con la presencia y apoyo institucional del Concello de Cambados, representado por su alcalde, don Samuel Lago, así como por las concelleiras de Servicios Sociais y Deporte, quienes destacaron la importancia de este tipo de actividades para reforzar la cohesión social y promover valores de solidaridad e inclusión.

El acto de entrega de trofeos a los participantes puso el broche final a una jornada en la que deporte, inclusión y comunidad se dieron la mano para enviar un mensaje claro: la integración es más efectiva cuando se construye desde la participación y el encuentro.

El ganador del torneo fue Lucas Martín que venció en la final 3-1 a Chretchna Drawe, siendo semifinalistas María Ana Valladares y Yoshenii.

