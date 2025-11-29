El Asmubal Meaño busca su tercera victoria consecutiva ante el Perdoma

El Inelsa Asmubal vuelve al Pabellón de Coirón MONICA VILA

El Inelsa Solar Asmubal Meaño busca su tercera victoria consecutiva, esta vez en Coirón ante el Perdoma. El encuentro dará comienzo a las 20:00 horas en Meaño. Las de Juan Costas llegan con la moral alta después de haber conseguido escalar posiciones en la tabla clasificatoria tras las últimas jornadas.

Enfrente tendrán a un rival que se coloca último y que todavía no conoce la victoria en lo que va de temporada, acumulando un empate y ocho partidos perdidos.

Las meañesas tienen una oportunidad de oro para dar otro golpe sobre la mesa como locales con un Perdoma que encaja una media de 31 goles por partido, frente al promedio de 28 anotados por el Inelsa Solar Asmubal Meaño.

Actualmente, las de Costas suman siete puntos, con un balance de tres victorias, de las cuales dos fueron en Coirón, un empate y cinco derrotas en las nueve primeras jornadas de la División de Honor Plata Femenina.

Por su parte, el Club Balonmano Perdoma solo consiguió un empate como local. A domicilio solo acumulan derrotas, con una media anotadora de 22 goles por partido. Las de Juan Costas son octavas clasificadas después de encadenar dos victorias consecutivas en las últimas jornadas.