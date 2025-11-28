Mi cuenta

+Deportes

Os Ingleses espera en Fontecarmoa al Kaleido Vigo RC mañana a las 17:00 horas

El cuerpo técnico destaca el gran nivel competitivo que está mostrando el equipo, sustentado en una plantilla amplia y comprometida

María Caldas
28/11/2025 17:31
El último partido de Os Ingleses en Fontecarmoa ante el Rugby Ferrol
El último partido de Os Ingleses en Fontecarmoa ante el Rugby Ferrol
Gonzalo Salgado
El primer equipo de Os Ingleses R.C. afronta mañana, 29 de noviembre a las 17:00 horas, uno de los encuentros más destacados de la temporada en la Liga Gallega 1ª División Masculina, midiéndose en Fontecarmoa (Vilagarcía) al Kaleido Universidade de Vigo R.C., actual tercer clasificado con cuatro victorias y dos derrotas.

Los vilagarcianos llegan a esta octava jornada como líderes invictos, con siete victorias consecutivas y un juego cada vez más sólido tanto en defensa como en ataque.

El equipo vigués, por su parte, se mantiene en la parte alta de la tabla y llega a Vilagarcía con la intención de recortar distancias y poner a prueba el gran momento de los locales.

El cuerpo técnico de Os Ingleses destaca el gran nivel competitivo que está mostrando el equipo, sustentado en una plantilla amplia y comprometida que permite rotaciones sin pérdida de rendimiento.

El objetivo es mantener la intensidad, el ritmo y la confianza que han caracterizado al grupo durante el inicio de la temporada.

El encuentro promete emoción y buen rugby. Fontecarmoa volverá a ser escenario de un partido de alto nivel, con una afición que está respondiendo jornada tras jornada y que se ha convertido en un auténtico factor diferencial para el equipo vilagarciano.

