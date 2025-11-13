Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

O Grove exhibe os seus mellores tableiros no IES Monte da Vila

A xornada, promovida en colaboración co Club Xadrez Cum Laude, foi toda unha lección práctica de estratexia, concentración e deportividade

María Caldas
13/11/2025 18:30
A xornada de Xadrez no Grove
A xornada de Xadrez no Grove
Cedida

O Instituto de Enseñanza Secundaria Monte da Vila, do Grove acolleu  unha actividade excepcional vinculada ao mundo do xadrez: unha exhibición de partidas simultáneas a cargo dun mestre e adestrador internacional, tamén docente da UNED, quen se enfrontou a máis de trinta estudantes do centro educativo.

A xornada, promovida en colaboración co Club Xadrez Cum Laude, foi toda unha lección práctica de estratexia, concentración e deportividade, na que o alumnado amosou un comportamento exemplar e unha gran disposición a aprender.

O propio adestrador destacou o valor pedagóxico do xadrez, subliñando que este tipo de actividades son fundamentais para achegar este deporte á mocidade, á vez que se transmiten valores como o esforzo, a paciencia e o pensamento crítico.

O Club Xadrez Cum Laude, entidade promotora da actividade, continúa desenvolvendo o seu traballo formativo con clases semanais todos os mércores e venres nas instalacións da Confraría de Pescadores San Martiño do Grove. As sesións están abertas a persoas de todas as idades e niveis, e permiten descubrir o xadrez nas súas múltiples dimensións. 

O Grove consolida así o seu compromiso co xadrez educativo e comunitario, demostrando que este deporte é tamén unha ferramenta para pensar, medrar e compartir.

Te puede interesar

El alcalde anunció estos fondos en el marco de una línea municipal de ayudas

Moraña destina 16.000 euros a diez entidades locales para promover cultura y deporte
Fátima Pérez
La comparativa trasladada ayer por el edil del área económica

El teniente de alcalde de A Illa defiende que el agua “é máis barata que en Vilanova”
Beni Yáñez
Fachada del Concello de O Grove

Más de sesenta vecinos se interesan por formar parte de la comunidad energética meca
C. Hierro
El concejal de Xuventude, Álvaro Carou, con la técnica del departamento

El Concello de Vilagarcía rescinde el contrato con la empresa adjudicataria pero garantiza la continuidad de las ludotecas
Olalla Bouza