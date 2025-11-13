O Grove exhibe os seus mellores tableiros no IES Monte da Vila
A xornada, promovida en colaboración co Club Xadrez Cum Laude, foi toda unha lección práctica de estratexia, concentración e deportividade
O Instituto de Enseñanza Secundaria Monte da Vila, do Grove acolleu unha actividade excepcional vinculada ao mundo do xadrez: unha exhibición de partidas simultáneas a cargo dun mestre e adestrador internacional, tamén docente da UNED, quen se enfrontou a máis de trinta estudantes do centro educativo.
A xornada, promovida en colaboración co Club Xadrez Cum Laude, foi toda unha lección práctica de estratexia, concentración e deportividade, na que o alumnado amosou un comportamento exemplar e unha gran disposición a aprender.
O propio adestrador destacou o valor pedagóxico do xadrez, subliñando que este tipo de actividades son fundamentais para achegar este deporte á mocidade, á vez que se transmiten valores como o esforzo, a paciencia e o pensamento crítico.
O Club Xadrez Cum Laude, entidade promotora da actividade, continúa desenvolvendo o seu traballo formativo con clases semanais todos os mércores e venres nas instalacións da Confraría de Pescadores San Martiño do Grove. As sesións están abertas a persoas de todas as idades e niveis, e permiten descubrir o xadrez nas súas múltiples dimensións.
O Grove consolida así o seu compromiso co xadrez educativo e comunitario, demostrando que este deporte é tamén unha ferramenta para pensar, medrar e compartir.