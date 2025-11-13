Los entrenadores del Malamía de Boiro triunfan en el Campeonato de España

Luis Silva con su medalla de plata y Daniel Torrado con el oro logrado en Sevilla Cedida

En el Club de Taekwondo Malamía de Boiro, algunos de sus entrenadores, como Luis Silva y Daniel Torrado, continúan entrenando en disciplinas complementarias como el Hapkido.

“O Hapkido e o Taekwondo aliméntanse mutuamente: un mellora o control, o equilibrio e a técnica do outro. A suma de ambos enriquece o noso traballo no día a día co alumnado”, cuentan desde la entidad.

Por ello, Luis Silva y Daniel Torrado participaron en el Campeonato de España celebrado en Sevilla. En él, Daniel Torrado se proclamo campeón y Luis Silva subcampeón.

“Con esta experiencia, seguen formándose para ofrecer moita máis calidade no aprendizaxe de todos os deportistas do club”, aseguran desde el Malamía de Boiro. Los entrenadores no fueron los únicos en brillar, y es que los deportistas de la entidad también se desplazaron al Campeonato de España.

Las deportistas del Malamía Boiro con sus madres en el Campeonato Cedida

Las infantiles Daniella Torrado y Jimena Rodríguez se llevaron la medalla de oro, proclamándose campeonas de España por parejas. Por otro lado, en la categoría cadete, Begoña Pouso consiguió sumar una medalla de plata, conseguida también por Aitana Míguez en la categoría Infantil. Así, las deportistas mostraron una gran progresión.