La escuela del Cambados destaca en la nueva edición del Cross de Pontevedra

Los deportistas cambadeses en Pontevedra Cedida

Los deportistas del Club de Atletismo Cambados continúan mostrando su progresión en distintos frentes. Por un lado, los más pequeños destacaron en la segunda edición del Cross celebrado en Pontevedra, desplazando a más de 40 atletas. Tres de los cambadeses lograron volver a casa con una medalla al cuello.

La primera en conseguirlo fue Carmen Rebollido, con un bronce en benjamín femenino. Enia Rodríguez repetiría bronce para el Cambados en alevín femenino, y por último, Daniela Bayón se subía a lo más alto del podio para sumar un oro en la categoría cadete femenino.

Asimismo, los más nóveles estuvieron acompañados por Rai y Jenni, que participaron en la prueba absoluta como miembros de la sección de running del club cambadés.

Por otra parte, el Club de Atletismo Cambados también estuvo presente en la San Martiño de Ourense. “Dende a organización apuntan que foi a edición con máis atletas inscritos, alcanzándose os 10000 participantes entre a proba absoluta e as competicións escolares”, comentan desde la entidad cambadesa, que contó con la representación de Carlos González, Sergio Soto, y Álex Varela en una prueba que acabaron 3.000 corredores.