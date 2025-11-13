Mi cuenta

Diario de Arousa

+Deportes

Guadalupe Larralde causa baja en el Asmubal Meaño

La portera inicia una nueva etapa en el Balonmano Colores de Zaragoza de División de Honor Oro

María Caldas
13/11/2025 20:00
Guadalupe Larralde durante la recepción en Meaño tras proclamarse campeonas de Liga
Gonzalo Salgado

El Inelsa Solar Asmubal Meaño sigue acumulando malas noticias. En esta ocasión, la entidad meañesa comunicó la baja de Guadalupe Larralde, quien ocupó la portería verdinegra desde la temporada pasada, en la que las de Juan Costas se proclamaron campeonas de la División de Honor Plata Femenina.

"Unha tempada foi suficiente para deixar pegada en Coirón. Grazas pola túa garra e coraxe baixo paus, foi marabilloso disfrutar coas túas paradas", dice el comunicado oficial del Inelsa Asmubal. 

La salida de la portera se debe a que recibió la llamada de un club de categoría superior, como es el Balonmano Colores de Zaragoza, que milita en la División de Honor Oro. "Sorte na túa nova andadura na División Honra Ouro, agardamos que o latexo verde se quede nun oco do teu corazón", continúa el comunicado del equipo meañés. 

Con esta baja, el Asmubal Meaño se queda con Uxía Varela e Irene Ríos para defender la portería verdinegra en la División de Honor Plata. 

