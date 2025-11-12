El Patinaje Ribeira suma un bronce y un oro en parejas en la Copa de Europa

Eizan Calo junto a su hermana, Ella Calo, tras conseguir la medalla de bronce europea Cedida

El Club de Patinaje Ribeira sigue aumentando su medallero. Si Eizan Calo se convirtió en subcampeón europeo en el Cup of Europe Artistic Skating, ahora, el barbanzano consigue junto con su hermana, Ella Calo, la medalla de bronce europea por parejas.

Así, los jóvenes ribeirenses continúan mostrando su gran progresión en las competiciones internacionales de patinaje artístico. El Concello de Ribeira no se quiso olvidar de felicitar a los deportistas. “Seguimos con boas novas no ámbito deportivo”, dicen desde el Concello.

Lo cierto, es que el club ribeirense destaca por fomentar la práctica del patinaje entre escolares y jóvenes, sobre todo a través de las escuelas, convirtiendo así el patinaje en una de las actividades más demandadas en Ribeira.

La entidad ha logrado durante los últimos años mantener una base sólida de patinadores competitivos, que ahora disputan campeonatos a nivel nacional e internacional, con el nombre de Ribeira por bandera.

Alicia y Álvaro tras conseguir el oro Cedida

Asimismo, en el Campeonato de Europa por parejas, los también deportistas ribeirenses Álvaro y Alicia Castiñeiras consiguieron subirse a lo más alto del podio, convirtiéndose así en campeones de Europa por parejas.

Unos resultados que reafirman el talento ribeirense en la modalidad de patinaje artístico. Ahora, los deportistas seguirán trabajando en mejorar componentes técnicos, coreográficos y artísticos, elementos clave además del dominio de patín.