Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

El Patinaje Ribeira suma un bronce y un oro en parejas en la Copa de Europa

Álvaro y Alicia Castiñeiras consiguieron subirse a lo más alto del podio, y los hermanos Calo fueron terceros

María Caldas
12/11/2025 18:30
Eizan Calo junto a su hermana, Ella Calo, tras conseguir la medalla de bronce europea
Eizan Calo junto a su hermana, Ella Calo, tras conseguir la medalla de bronce europea
Cedida

El Club de Patinaje Ribeira sigue aumentando su medallero. Si Eizan Calo se convirtió en subcampeón europeo en el Cup of Europe Artistic Skating, ahora, el barbanzano consigue junto con su hermana, Ella Calo, la medalla de bronce europea por parejas.

Así, los jóvenes ribeirenses continúan mostrando su gran progresión en las competiciones internacionales de patinaje artístico. El Concello de Ribeira no se quiso olvidar de felicitar a los deportistas. “Seguimos con boas novas no ámbito deportivo”, dicen desde el Concello.

Lo cierto, es que el club ribeirense destaca por fomentar la práctica del patinaje entre escolares y jóvenes, sobre todo a través de las escuelas, convirtiendo así el patinaje en una de las actividades más demandadas en Ribeira. 

La entidad ha logrado durante los últimos años mantener una base sólida de patinadores competitivos, que ahora disputan campeonatos a nivel nacional e internacional, con el nombre de Ribeira por bandera.

Alicia y Álvaro tras conseguir el oro
Alicia y Álvaro tras conseguir el oro
Cedida

Asimismo, en el Campeonato de Europa por parejas, los también deportistas ribeirenses Álvaro y Alicia Castiñeiras consiguieron subirse a lo más alto del podio, convirtiéndose así en campeones de Europa por parejas. 

Unos resultados que reafirman el talento ribeirense en la modalidad de patinaje artístico. Ahora, los deportistas seguirán trabajando en mejorar componentes técnicos, coreográficos y artísticos, elementos clave además del dominio de patín.

Te puede interesar

El ideal gallego

La marea roja avanza sin tregua: solo el 28% de los polígonos de bateas de Arousa están abiertos
Fátima Frieiro
Cartel de la actividad organizada por el Concello de O Grove

Una excursión por la Semana Mundial do Patrimonio descubre rincones desconocidos de la villa
C. Hierro
Estado actual de la vía

El PSOE de Moraña reclama que se repare de inmediato la pista entre Rebón de Arriba y A Rozavella
Sandra Rey
Las nuevas luminarias en el campo de fútbol A Ran

Cuntis invierte más de 136.000 euros en optimizar la eficiencia energética del alumbrado público
Redacción