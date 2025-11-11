Os Ingleses RC vence en Lalín para mantener el liderato de la Liga Gallega

Os Ingleses en su último partido en Fontecarmoa MONICA VILA

Os Ingleses RC logró una sólida victoria ante Coreti Lalín (13-62) en el partido correspondiente a la 6ª jornada de la Liga Galega. El encuentro comenzó con un gran planteamiento de los de Deza, que durante los primeros minutos hicieron pensar que sería un duelo muy disputado.

Sin embargo, la inferioridad numérica y la falta de cambios pesaron en el desarrollo del partido, permitiendo a los arousanos imponer su ritmo y dominar con claridad.

“Seguimos líderes provisionales”, destacaron desde el club tras el encuentro, subrayando el buen trabajo colectivo y la capacidad del equipo para mantener la concentración durante todo el partido. El cuerpo técnico valoró también la actitud del rival. “Todo nuestro respeto y cariño para los amigos de Lalín, que luchan como auténticos gladiadores”, destacan desde Os Ingleses.

Con este resultado, Os Ingleses refuerza su posición al frente de la tabla, en una temporada en la que están mostrando solidez tanto en casa como fuera. En dos semanas afrontarán un nuevo desafío frente al Ferrol RC, con el objetivo de consolidar el liderato y seguir sumando victorias en una liga cada vez más competitiva. Ahora, vivirán una jornada de descanso en la que tendrán que esforzarse por mantener su alto nivel.