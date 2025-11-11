Mi cuenta

+Deportes

Luisa Queiruga consigue el bronce para el Patinaxe Ribeira en la II Fase Regional

Mia Basoco y Mireia Rodríguez participaron por primera vez en la categoría de benjamín femenino

María Caldas
11/11/2025 18:00
La joven con su medalla
La joven con su medalla
Cedida

El Pabellón Augustín Mourís, en Noia, acogió la II Fase Regional de patinaje, en la que participó el Club de Patinaxe Ribeira. Por parte de la entidad ribeirense participó Luisa Queiruga en la categoría cadete femenino, consiguiendo una medalla de bronce al hacerse con la tercera posición. Asimismo Mia Basoco e Mireia Rodríguez participaron por primera vez en la categoría de benjamín femenino. 

Las deportistas del CP Ribeira
Las deportistas del CP Ribeira
Cedida

Un logro que llega cuando hace escasos días Eizan Calo se proclamaba subcampeón de Europa de patinaje artístico en el Campeonato de Matosinhos, en Portugal, con una puntuación de 36,01, por detrás de Adrián Vicente, que se llevó el oro con un 37,86. 

