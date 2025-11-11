Liam Puceiro suma una medalla de plata en A Coruña

Liam, Asier y Ero en A Coruña Cedida

Se disputó en el Centro Comercial Os Rosales da A Coruña el Torneo de Outono 2025 a donde el Club Xadrez Fontecarmoa desplazó a tan solo 3 jugadores consiguiendo un pleno de medallas.

En la categoría Promesas, menores de 8 años, Liam Puceiro Bouzas logró una plata, perdiendo únicamente una partida contra el que sería vencedor del torneo. Este subcampeonato sitúa a Liam en la segunda plaza de la provisional del Circuito Gallego Promoción, a falta de la última prueba que disputará como local con el Open McDonalds.

En la misma categoría Asier Cores López se llevó un bronce al finalizar quinto. En alevines, quinta plaza también para Ero Carballa Fernández, que suma otro bronce y la tercera medalla para los arousanos.

La próxima cita del Fontecarmoa será el Torneo Social que celebrarán el sábado día 22 y para cerrar la temporada serán los anfitriones del Open McDonalds a finales de mes en el Auditorio Municipal, que acogerá la Gala del Deporte de la Federación Galega de Xadrez, donde se entregarán los premios a los campeones del Circuito Promoción y a los mejores equipos de la Liga 2025.