Ana Ferro se proclama campona en -73kg en la tercera edición del Memorial Alexander Kachelaev

Ana Ferro junto a su compañero del Judo Club Senín, Damián Serramito Cedida

Sanxenxo acogió el III Memorial Alexander Kachelaev de Luchas Olímpicas, una cita que continúa consolidándose como una de las competiciones de referencia en el calendario autonómico y nacional.

En esta edición, el torneo batió récord de clubes participantes, demostrando el crecimiento constante y el creciente interés por las luchas olímpicas año tras año.

El Judo Club Senin – Centro Deportivo Ikigai estuvo representado por Ana Ferro y Damián Serramito, ambos competidores en la categoría Sub 17. La actuación del club fue sobresaliente: Ana Ferro se proclamó campeona en -73 kg, mientras que Damián Serramito logró la medalla de bronce en -55 kg, firmando una destacada participación que refleja el buen momento deportivo y formativo de la entidad.

Desde el club destacan “la excelente organización del torneo y el nivel competitivo de todos los participantes”, así como el valor de este tipo de eventos “para fomentar el espíritu deportivo y mantener viva la memoria de Alexander Kachelaev”.