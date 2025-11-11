Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Ana Ferro se proclama campona en -73kg en la tercera edición del Memorial Alexander Kachelaev

Su compañero del Judo Club Senín, Damián Serramito, consiguió la medalla de bronce en -55kg

María Caldas
11/11/2025 14:15
Ana Ferro junto a su compañero del Judo Club Senín
Ana Ferro junto a su compañero del Judo Club Senín, Damián Serramito
Cedida

Sanxenxo acogió el III Memorial Alexander Kachelaev de Luchas Olímpicas, una cita que continúa consolidándose como una de las competiciones de referencia en el calendario autonómico y nacional.

En esta edición, el torneo batió récord de clubes participantes, demostrando el crecimiento constante y el creciente interés por las luchas olímpicas año tras año. 

El Judo Club Senin – Centro Deportivo Ikigai estuvo representado por Ana Ferro y Damián Serramito, ambos competidores en la categoría Sub 17. La actuación del club fue sobresaliente: Ana Ferro se proclamó campeona en -73 kg, mientras que Damián Serramito logró la medalla de bronce en -55 kg, firmando una destacada participación que refleja el buen momento deportivo y formativo de la entidad.

Desde el club destacan “la excelente organización del torneo y el nivel competitivo de todos los participantes”, así como el valor de este tipo de eventos “para fomentar el espíritu deportivo y mantener viva la memoria de Alexander Kachelaev”.

Te puede interesar

El ideal gallego

Cuenta atrás para la Navidad: Vilagarcía ya tiene fecha para el encendido de las luces
Fátima Frieiro
Parte de las centollas decomisadas por Gardacostas

Decomisados 340 kilos de centolla y más de 4.000 metros de miños en la Ría de Arousa
C. Hierro
Un asfaltado anterior en la avenida Juan Carlos I en Vilagarcía

La empresa que realizó el asfaltado en Juan Carlos I achaca a un líquido corrosivo la aparición de baches y desperfectos
Fátima Frieiro
Os Ingleses en su último partido en Fontecarmoa

Os Ingleses RC vence en Lalín para mantener el liderato de la Liga Gallega
María Caldas