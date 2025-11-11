Ana Ferro se proclama campona en -73kg en la tercera edición del Memorial Alexander Kachelaev
Su compañero del Judo Club Senín, Damián Serramito, consiguió la medalla de bronce en -55kg
Sanxenxo acogió el III Memorial Alexander Kachelaev de Luchas Olímpicas, una cita que continúa consolidándose como una de las competiciones de referencia en el calendario autonómico y nacional.
En esta edición, el torneo batió récord de clubes participantes, demostrando el crecimiento constante y el creciente interés por las luchas olímpicas año tras año.
El Judo Club Senin – Centro Deportivo Ikigai estuvo representado por Ana Ferro y Damián Serramito, ambos competidores en la categoría Sub 17. La actuación del club fue sobresaliente: Ana Ferro se proclamó campeona en -73 kg, mientras que Damián Serramito logró la medalla de bronce en -55 kg, firmando una destacada participación que refleja el buen momento deportivo y formativo de la entidad.
Desde el club destacan “la excelente organización del torneo y el nivel competitivo de todos los participantes”, así como el valor de este tipo de eventos “para fomentar el espíritu deportivo y mantener viva la memoria de Alexander Kachelaev”.