Martín Rey cumple su sueño y será profesional con el Burgos

Martín Rey durante una carrera con el Cortizo Cedida

Martín Rey (Vilagarcía de Arousa, 2003) se incorporará a la escuadra burgalesa tras cerrar una gran campaña con el Cortizo, su última como sub-23, en la que lideró la clasificación nacional de su categoría, convirtiéndose en el primer ciclista gallego que lograba este hito.

Así, el Equipo Cortizo continúa reivindicándose como una de las grandes canteras del ciclismo español promocionando cada año nuevos talentos al ciclismo profesional.

Martín Rey tuvo un papel destacado en la Copa de España, venciendo en la Santikutz Klasika y proclamándose subcampeón del torneo. La Vuelta a Castilla y León, la más larga de la temporada con siete etapas, y el título de Campeón Gallego de Ruta fueron otros de los logros cosechados este año por el ciclista arousano. Además, en mayo, pudo debutar con la selección española de su categoría en la Course de la Paix en la República Checa.

“Estoy muy contento e ilusionado. Dar el salto al profesionalismo con el Burgos BH es algo que llevaba persiguiendo en los últimos años y por fin lo he logrado. Es un sueño hecho realidad”, asegura Martín Rey, quien también tiene palabras de cariño para el Padronés.

“Me voy muy agradecido al equipo por todos estos años, me llevo un gran recuerdo y siempre los tendré presentes”, señala. Martín ya participará hoy en la primera concentración de pretemporada de los morados y expresa sus ganas de empezar. “Estoy deseando empezar a trabajar y dar mi máximo para ayudar al Burgos Burpellet BH a conseguir sus objetivos”, concluye.

En Padrón desde inferiores

El ciclista de Vilagarcía llegó con 12 años al equipo infantil del Padronés y después fue creciendo deportivamente en el cadete y el juvenil, hasta que en su última temporada como júnior se marchó al Bembibre para poder disputar más pruebas del calendario nacional.

En 2023, Marcos Serrano lo recuperó para el Cortizo, consciente de que era una de las grandes promesas del ciclismo gallego. Martín Rey regresaba a su casa para luchar por su sueño de llegar al ciclismo profesional y esa misma campaña ya dejaba muestras de lo que podía hacer; se convirtió en el ciclista más joven en ganar la Volta a Galicia. Ese año, también se adjudicaba la Volta ao Baixo Miño y destacaba en la Vuelta a Madrid Sub-23, logrando el segundo puesto en la etapa de Buitrago de Lozoya.

En el año 2024, fue protagonista en la mejor temporada de la historia del Cortizo, con éxitos como el bronce en el Campeonato de España de Carretera.

“Tiene un potencial muy alto y seguramente se adaptará rápido a nuestro equipo”, explica el director deportivo del Burgos, Damien García, quien se muestra “ilusionado y motivado” ante el reto de que Martín Rey descubra el nivel profesional con ellos.

Con el fichaje de Martín Rey, ya son nueve los ciclistas que han promocionado desde el Cortizo a la escuadra morada desde que sellaran un acuerdo de colaboración hace cuatro temporadas.