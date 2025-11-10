Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

El Vilarousa destaca en el Torneo Internacional de Guimaraes

Sofía fue primera en pelota y séptima en manos libres, y Antía Parafita se quedó cerca del podio en cinta

María Caldas
10/11/2025 16:30
Sofía consiguió la primera medalla para el Vilarousa
Sofía consiguió la primera medalla para el Vilarousa
Cedida

El Club de Gimnasia Rítmica Vilarousa se desplazó al Torneo Internacional de Guimaraes con tres gimnastas para vivir su primera experiencia internacional. El combinado de Sandra Estrada cumplió con nota ante países como Polonia, Austria, Suiza, Brasil, Cabo Verde, Ucrania y las anfitrionas, el cuadro de Portugal.

La primera en estrenarse sobre el tapiz portugués por parte del Vilarousa fue Antía Parafita, que consiguió la sexta posición en la categoría de cinta, junto con un diploma de la competición internacional.

Antía Parafita en el Torneo
Antía Parafita en el Torneo
Cedida

El gran triunfo para el combinado de Sandra Estrada llegó con la más pequeña del grupo, Sofía, que competía en jornada de tarde. La más novel del Vilarousa consiguió ser primera en la categoría pelota, y la séptima posición en manos libres, por lo que también se llevó el diploma de la competición internacional para Vilagarcía.

Sofía con su medalla y diploma
Sofía con su medalla y diploma
Cedida

Se trata de un torneo internacional de referencia en gimnasia rítmica para clubes y gimnastas jóvenes, siendo así una experiencia relevante para los clubes que buscan que sus gimnastas den el salto más allá del ámbito nacional, como en este caso

La expedición del Vilarousa en Portugal
La expedición del Vilarousa en Portugal
Cedida

Te puede interesar

El Rotogal Boiro sufrió su primera derrota de la temporada como visitante

El Rotogal Boiro sufre su primera derrota de la temporada ante San Sadurniño
María Caldas
Visita a las obras del nuevo cierre perimetral del Punto Limpio de Sanxenxo

Sanxenxo avanza en el cierre del punto limpio con la construcción de un muro
C. Hierro
La portavoz del PSOE en un pleno, Tania García

El Concello pide a Sogama que aumente el horario de su planta para un servicio “máis eficaz”
Fátima Frieiro
Plano de la extensión en la que se va a actuar

O Grove inicia las obras en la calle Caldelas para mejorar su accesibilidad y aumentar la seguridad
C. Hierro