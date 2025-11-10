El Vilarousa destaca en el Torneo Internacional de Guimaraes

Sofía consiguió la primera medalla para el Vilarousa Cedida

El Club de Gimnasia Rítmica Vilarousa se desplazó al Torneo Internacional de Guimaraes con tres gimnastas para vivir su primera experiencia internacional. El combinado de Sandra Estrada cumplió con nota ante países como Polonia, Austria, Suiza, Brasil, Cabo Verde, Ucrania y las anfitrionas, el cuadro de Portugal.

La primera en estrenarse sobre el tapiz portugués por parte del Vilarousa fue Antía Parafita, que consiguió la sexta posición en la categoría de cinta, junto con un diploma de la competición internacional.

Antía Parafita en el Torneo Cedida

El gran triunfo para el combinado de Sandra Estrada llegó con la más pequeña del grupo, Sofía, que competía en jornada de tarde. La más novel del Vilarousa consiguió ser primera en la categoría pelota, y la séptima posición en manos libres, por lo que también se llevó el diploma de la competición internacional para Vilagarcía.

Sofía con su medalla y diploma Cedida

Se trata de un torneo internacional de referencia en gimnasia rítmica para clubes y gimnastas jóvenes, siendo así una experiencia relevante para los clubes que buscan que sus gimnastas den el salto más allá del ámbito nacional, como en este caso