El Rotogal Boiro sufre su primera derrota de la temporada ante San Sadurniño

El Rotogal Boiro sufrió su primera derrota de la temporada como visitante

El Rotogal Boiro de Chicho Alves sufrió su primera derrota de la temporada. Lo hizo como visitante, ante San Sadurniño, uno de los equipos más fuertes de la Superliga 2. Los boirenses cayeron por 3-1 en un enfrentamiento en el que Juan Cañate fue el máximo anotador por parte del combinado visitante, en el que también volvió a tener minutos Janluar Figueroa.

Los boirenses empezaron dominando el juego y con muchoa cierto en la fase de rotación, frenando así a los locales. El nivel fue difícil de mantener durante el segundo set, en el que San Sadurniño se impulsó también con el empuje de la grada, mientras que el Rotogal bajó su intensidad.

A pesar de las dificultades, los de Chicho Alves forzaron un cuarto set, que encaminaron al tie-break, ya que iban ganando de 20-22 después de dos sets malos. Cuando el Rotogal estaba a punto de darle la vuelta al partido, el colegiado mostró una tarjeta roja a Casais por agarrar la red.

“Fue una cosa muy extraña. Es cierto que estuvimos mal en el segundo y tercer set, pero lo único que nos impidió jugar el tie-break fue el árbitro. Llevo 30 años en el volei y jamás vi algo así”, dice Chicho Alves. “Tenemos que intentar centrarnos en lo que nosotros podemos controlar. Pudimos haber jugado mejor”, destaca el técnico.