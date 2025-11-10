Mi cuenta

+Deportes

El Asmubal Meaño cae por la mínima en un ajustado partido ante Leganés

Las de Juan Costas perdieron por 31-29 ante un combinado que planteó un duelo muy serio tanto defensiva como ofensivamente

María Caldas
10/11/2025 19:00
El Asmubal Meaño plantó cara a uno de los equipos de la zona noble
El Asmubal Meaño plantó cara a uno de los equipos de la zona noble
Mónica Ferreirós

El Inelsa Solar Asmubal Meaño no pudo conseguir la victoria en su visita al Healthy Poke BM Leganés. Las de Juan Costas cayeron en la séptima jornada por un ajustado 31-29 en un partido en el que las madrileñas reforzaron su posición en la tabla clasificatoria, mientras que las meañesas continúan rozando los puestos bajos.

La primera mitad del partido comenzó con un intenso intercambio de goles. Por las locales destacó Edurne Donderis, anotando dos tempraneros goles que establecieron una ventaja inicial. 

Ballada y Laura Miniño respondieron rápidamente para el Inelsa Asmubal, manteniendo la presión sobre las defensoras locales. El momento clave del partido llegó cuando Calra Marlene convirtió un gol decisivo justo antes del descanso, poniendo el electrónico en un 15-14-

En la segunda mitad, el Leganés mostró una gran capacidad defensiva y ofensiva difícil de batir para el Asmubal. Clara Marlene continuó siendo fundamental en ataque y logró anotar desde varias posiciones. Las decisiones tácticas del entrenador local permitieron que el control siguiese bajo dominio local a pesar de los esfuerzos finales de las Costas por igualar el ajustado marcador final.

