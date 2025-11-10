Cabro de Cruz y Breogán triunfan en el Trofeo Ence Villa de Marín

En remo la victoria fue para Cabo de Cruz Pedro Seoane Prado

Punto y final para la Semana Abanca 2025 en Marín, con las multitudinarias competiciones de piragüismo y remo fueron seguidas por varios miles de espectadores llegados de toda Galicia.

Para empezar, los equipos de piragüismo establecían sus cuarteles generales, al pie de la pista, que había sido montada en la jornada del viernes; y con puntualidad británica eran las diez de la mañana cando se iniciaba la competición; llegando la primera victoria para Breogán do Grove en la categoría de mujeres veteranas de las cinco totales.

Por la tarde llegó la competición de remo, con un centenar de bateles en competición, y un ambiente sencillamente extraordinario; con datos ofrecidos por la Policia de Marón del orden de varios miles de espectadores.

Hay que resaltar que los jueces ejecutaron una labor sencillamente impresionante, al lograr encajar la programación, de tal modo que no se hiciese de noche en la Pista de Marín. La primera tanda era para Rianxo, seguida de dos de los grandes; Tirán y Samertalane en los alevines femeninos. Tras ellos los chicos con oro para Vilaxoán; completando el podio Samertolameu y Rianxo.

En infantiles los oros eran para Mecos en femenino y Vila de Cangas en masculino. a partir de ahí su sucedían las tandas de cadetes y juveniles, en donde Cabo de Cruz demostraba su poderío con tres oros de cuatro categoría, solamente se les escapaba el cadete masculino. Como cierre de la Semana Abanca, la clausura de las competiciones de dos de los deportes con mayores raíces en las gentes del norte de España: el piragüismo y el remo.

Tras varios meses de regatas que comenzaron en aguas de la ría de Vigo, con el Campeonato Ibérico de J80 que fue ganado por el gran navegante ocaánico Javier de la Gándara y que organizó el vicedecano de la náutica gallega: el Liceo Marítimo de Bouzas. Ahora, los equipos se concentran en prepararse para sus retos venideros de cara a la próxima temporada.