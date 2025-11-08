Mi cuenta

Diario de Arousa

+Deportes

El Asmubal Meaño visita a las 18:00 horas al BM Leganés

Las de Juan Costas se miden al equipo más goleador de la División de Honor Plata

María Caldas
08/11/2025 06:30
El Asmubal se coloca penúltimo con un punto
El Asmubal visita la capital española hoy
Gonzalo Salgado

Tras conseguir su primera victoria de la temporada en la División de Honor Plata Femenina, el Inelsa Solar Asmubal Meaño pone rumbo a la capital española para medirse hoy a las 18:00 horas al Healthy Poke BM Leganés. 

Un rival complicado, ya que se encuentra como cuarto clasificado y es uno de los equipos dispuestos a pelear por los dos puestos de ascenso, sobre todo con su gran potencial ofensivo. 

El Leganés es actualmente el equipo más goleador de la División de Honor Plata, con Donderis como pieza clave del equipo y la gran pesadilla del Asmubal Meaño, que tendrá que luchar para frenar a la designada como mejor lateral derecho en el Campeonato de Europa Juvenil. Para las de Juan Costas será importante mejorar en sus pérdidas constantes de balón.

