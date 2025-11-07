Os Ingleses pone rumbo a Lalín con el objetivo de mantener el liderato de la Liga

Os Ingleses en su último partido en casa MONICA VILA

Tras el gran partido de la pasada jornada ante Muralla RC, Os Ingleses RC afronta este sábado ocho de noviembre la sexta jornada de la Liga Gallega de Rugby con mucha ilusión y ganas de seguir sumando. El equipo sénior, líder e invicto con cinco victorias, viajará hasta Lalín para enfrentarse al Coreti Lalín Rugby Club, que busca su primera victoria de la temporada.

El entrenador, David Lema, valoró la evolución del grupo tras el último encuentro: “Después del partido de Muralla en el que creo que hicimos muy buen rugby. Tenemos que jugar con toda la intensidad en cada partido”, destaca Lema.

“Vamos a continuar en la línea de que todo el mundo juegue. De tener a la gente enganchada que es algo que creo que está siendo clave en los resultados del equipo”, recalca.

El encuentro se disputará en el Estadio Manuel Anxo Cortizo de Lalín, a partir de las 16:00 horas, en un duelo que promete ritmo, intensidad y buen juego por parte de ambos conjuntos.

La jornada se completa con mucha actividad para la cantera vilagarciana: los M18 y M16 jugarán en casa, mientras que los M14, tras su mejor partido de la temporada, lo harán fuera. También con una jornada de rugby inclusivo hoy a partir de las 11:30 horas en Fontecarmoa.