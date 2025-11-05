El atleta del Cambados Andrés Sueiro consigue el bronce en M45 en O Barco de Valdeorras

Andrés Sueiro en la tercera posición Cedida

El deportista del Club de Atletismo Cambados, Andrés Sueiro, se hizo con la medalla de bronce en la categoría M45 en el Campeonato Gallego en Ruta 5K, celebrado en O Barco de Valdeorras. Una competición que coincidió con la Carreira Popular dos Santiños, sumando así un nuevo podio para la entidad cambadesa.

Este no fue el único frente del club cambadés, y es que también contaron con representación en la Maratón de Oporto. Una nueva edición de esta mágica distancia de 42 km, con la participación de Maxi Oubiña y Basi Camina.

El cambadés completó su decimocuarta maratón y la segunda en Oporto, mientras que Basi disputó su segunda prueba de este tipo, debutando con el maillot amarillo del Club de Atletismo Cambados en maratón, si bien ya había debutado en 2016 en A Coruña.

Basi completó su segundo maratón después de nueve años de haber debutado en la mítica distancia de Filípides. Por otra parte, Maxi Oubiña lleva ya tres maratones en menos de 11 meses, bajando en todas de las dos horas y 45 minutos. “Non lle pode pedir máis ó seu corpiño”, bromean desde el club cambadés.

Por último, Dani Argibay estuvo representando al club amarillo en el Trail do Monte Acibal. “É outro dos atletas que se está iniciando nas competicións polo monte. Non quixo perderse a primeira edición deste trail en Moraña”.