Os Ingleses organizó una jornada de rugby inclusivo con más de 40 deportistas

Los deportistas en Fexdega Cedida

El recinto de Fexdega acogió una jornada de rugby inclusivo organizada por Os Ingleses RC, con la colaboración del equipo Tuxeleires de Santiago y la participación de las asociaciones Lar Pro Salud Mental y Con Eles de Vilagarcía, así como de la Asociación de Pais de Minusválidos Psíquicos O Saiar de Caldas de Reis.

La actividad contó además con el apoyo del Concello de Vilagarcía, que respalda esta iniciativa orientada a promover la inclusión a través del deporte.

La iniciativa fue todo un éxito, con más de 40 participantes disfrutando de una mañana de deporte, convivencia y valores. Este gran resultado sienta las bases para la creación de un equipo de rugby inclusivo propio de Os Ingleses RC, ampliando así la oferta del club y ofreciendo un espacio donde todas las personas que lo deseen puedan practicar rugby, sin importar su edad, condición física o capacidad.

El rugby inclusivo es una modalidad que permite que personas con y sin discapacidad, tanto física como intelectual, jueguen juntas en el mismo equipo, compartiendo los valores fundamentales del rugby: respeto, trabajo en equipo, compañerismo y diversión.

Este próximo fin de semana, concretamente el sábado día ocho, Vilagarcía volverá a ser el epicentro del rugby inclusivo gallego con la celebración de una concentración abierta a todos los equipos de Galicia, así como a miembros de las asociaciones Lar, Saiar y Con Eles. Será en Fontecarmoa a las 11:30 horas.