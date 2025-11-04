El Trofeo-Ence Villa de Marín contará con siete equipos de la comarca

Una de las salidas de bateles de la pasada edición Cedida

El Pazo Municipal de la Villa de Marín, acogió este martes la presentación oficial, del que será el cierre de la vigésimo sexta edición de la Semana Abanca, evento multináutica referente a nivel nacional y que siguiendo la tradición se valdrá del Trofeo Ence-Villa de Marín de piragüismo y remo.

Entre los elegidos por el Comité de la Clase en la Federación Gallega de Piragüismo se encuentran representando a Arousa el Breogán de O Grove, campeones de Galicia de 2025, y el Boiro Rías Baixas, equipo ha ganado la Copa de España y el Campeonato de España en múltiples ocasiones, y sus éxitos más recientes incluyen victorias en el Trofeo Cidade da Coruña en 2025 y un título de Campeón del Mundo en 2024 en Filipinas, así como varios campeonatos de España.

Tras el piragüismo, turno para el remo en donde la participación debe llegar al centenar de bateles. En este caso, la representación arousana pasará por Cabo de Cruz, Mecos, Amegrove, Vilaxoán y el Club de Remo Puebla.

El volumen de participación del remo, superará a los seis centenares de deportistas. La organización intentará sin sobresaltos cumplir con la programación, teniendo como factor de riesgo la necesidad de concluir las tandas, lo más próximo posible a las seis de la tarde para no tener problemas con la falta de luz durante el transcurso de la prueba en Marín.