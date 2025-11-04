El Olímpic destaca en el XXVII Open Internacional Ciudad de Pontevedra

Los deportistas del Olímpic Cedida

Se celebró en el pabellón municipal de Pontevedra el XXVII Open Internacional Cidade de Pontevedra, una de las competiciones más consolidadas del calendario gallego de taekwondo, que reunió a cerca de un millar de competidores procedentes de distintos puntos de España y del extranjero.

El Club Olímpic participó con siete deportistas, logrando un excelente balance de resultados y dejando patente el buen nivel técnico y competitivo de sus integrantes. En la categoría infantil masculina, Izan Fontenla se alzó con la medalla de bronce en la división P0 -23 kg, tras una gran actuación que le permitió subir al podio en un cuadro con numerosos participantes.

En precadete masculino, Oliver Arosa también consiguió la medalla de bronce en P2 -30 kg, mientras que su compañero Lucas Oliveira alcanzó un meritorio quinto puesto en P3 -33 kg. En el apartado femenino, Alexia Leal obtuvo igualmente un quinto puesto en la categoría P2 -30 kg.

La categoría cadete dejó uno de los mayores logros del torneo para el club: Aday Amoedo se proclamó campeón en P2 -37 kg, colgándose la medalla de oro tras una brillante trayectoria de combates. Completando la actuación del equipo, Miguel Cuevas (P3 -41 kg) y Chiara Rey (P9 -59 kg) finalizaron en quinta posición.

El director y entrenador del Club Olímpic, Miguel Cuevas, expresó su satisfacción con los resultados obtenidos. “Estamos muy contentos con el rendimiento de todos los deportistas. Los chicos han demostrado un gran compromiso y una mejora constante en cada competición”, dice Cuevas.

Así, tras este exitoso torneo, el club ya prepara sus próximas citas del mes de noviembre: el Campeonato Provincial de Técnica, que se celebrará el día 15, y el Campeonato Autonómico de Técnica, previsto para el día 29.