El Natural Sport Ribeira consigue su tercer rankeable de la temporada, esta vez en Pontevedra

Deportistas del Natural con sus medallas en Pontevedra

Si hace tan solo dos semanas el Natural Sport venía de proclamarse campeón del Cidade de Ribeira, está vez repitió título en Pontevedra. Son tres los rankeables que se han disputado este año y en los tres, el equipo se alzó con el título.

“Estamos muy contentos no solo con el resultado, si no con el rendimiento de los deportistas en general”, aseguran desde la entidad ribeirense.

En la categoría de 68kg masculina, consiguió el título Ansou Ndong, pero le acompañaron en el cajón sus compañeros Alex Cernadas y Alejandro Páramo, que venía de recuperarse de una lesión. Otra de las deportistas destacadas fue Ainhoa Teira, consiguiendo alzarse de nuevo con el título en la categoría de 53kg superando a la actual campeona de España Sub 21 en la final.

Pero sin duda, una de las categorías más disputadas fue la de -62kg femenina, donde Tomasa Franco, se alzó con el oro después de vencer a Lucia Salanova, en semifinales a Ekaterina Rebón, y en la final a su compañera de equipo Noa Romero.

Carla Sesar sigue reinando en 57kg, y junto a Tomasa, avanzan con paso firme hacia el próximo Campeonato de Europa Júnior de Suiza. Ahora, viajan hacia Grecia Ainara Piñeiro y Dani Abeijon para disputar el Campeonato de Europa Cadete.

A partir del próximo día 10 de noviembre, el Natural Sport recibirá durante 15 días a deportistas de Kosovo y Suecia en citas continentales.