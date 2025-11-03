Vilagarcía y Cambados TM ceden ante un Parla que es líder

El Vilagarcía jugó en el pabellón de Colegio Arealonga MONICA VILA

El Concello de Cambados y el Vilagarcía Tenis de Mesa se midieron en la quinta jornada de la División de Honor masculina al One Vision Parla. Los madrileños aprovecharon su viaje a Galicia para llevar a cabo los dos enfrentamientos, comenzando por el Vilagarcía, equipo al que ganaron por 1-5.

Edu González puso la primera piedra al triunfo de los madrileños en Vilagarcía tras ganar a Fagbohun. Fer Padín puso las tablas ante Miguel Chamorro, pero Hugo Herrero venció a Pablo Castro para volver a abrir la lata a favor de los visitantes. El enfrentamiento final entre Miguel Chamorro y Pablo Castro decantó la victoria para el Parla.

El Cambados fue la siguiente víctima, cayendo por un 2-4. Miguel Chamorro estrenaba el marcador a favor de los visitantes ante Nigeruk, pero Matías empataba en el segundo duelo, ante Edu González. Hugo Herrero volvía a adelantar a Parla ante Santi Otero, pero Nigeruk ponía el 2-2 ante Edu. Miguel y Hugo sellaron la victoria de los líderes.