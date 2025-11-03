Os Ingleses sigue invicto tras imponerse por 32-15 al Muralla RC en casa

Os Ingleses durante el partido ante Muralla MONICA VILA

Os Ingleses continúa como líder invicto de la Liga Gallega después del enfrentamiento ante el Muralla RC en Fontecarmoa. Un duelo en el que los de David Lema vencieron por 32-15, a pesar de que los lucenses pusieron las cosas realmente complicadas.

Como era de esperar, la defensa del Muralla planteó uno de los encuentros más duros de la temporada. A pesar de llegar al descanso con una ventaja de 17-0, el equipo visitante no se rindió y ofreció una segunda parte de gran intensidad, con ataques verticales y contundentes en cada contacto, lo que se reflejó en el marcador, dejando la segunda mitad en empate.

Os Ingleses durante el encuentro ante Muralla MONICA VILA

El equipo de Vilagarcía, con los ensayos de Alejandro Brea, Juan José Beloso, Yago Pérez, Javier Amor y Adrián Fernández, y el acierto de pie de Álvaro Eire, consiguió una nueva victoria que le permite mantenerse líder invicto de la competición.

Ahora, el cuadro de David Lema piensa ya en el siguiente partido, que será el sábado en Lalín, en busca de prolongar su excelente racha de triunfos.