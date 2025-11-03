Mi cuenta

+Deportes

Los deportistas del Kenpo Vilagarcía brillan en el europeo de Bolaños de Calatrava

La primera medalla llegó de la mano de Martín Pintos, y Xavier Martínez y Pablo Murás se proclamaron campeones de Europa

María Caldas
03/11/2025 20:00
La expedición vilagarciana en Ciudad Real
La expedición vilagarciana en Ciudad Real
Cedida

El Kenpo Vilagarcía contó con una destacada representación en el Campeonato de Europa de Bolaños de Calatrava, en el que su entrenador, Mario Hermo, formó parte del mismo como Técnico y Árbitro Mundial de la Selección Española alternando funciones. 

La primera de las medallas para la entidad vilagarciana llegó de la mano de Martín Pintos. El deportista arousano se proclamó subcampeón europeo de Submission Kenpo, midiéndose en la final al profesional de Kenpo y MMA Aurel Minero.

En Kata por equipos sincronizada sénior masculina, el equipo formado por Martín Pintos, Sergio Alba y Damián Murga consiguió la medalla de bronce. Asimismo, Sergio Alba se colgó dos medallas de bronce al ser tercero en Kata y Kobudo sénior masculino.

El Kenpo Vilagarcía también se subió a lo más alto del podio, sumando dos medallas de oro. La primera de ellas, obra de Xavier Martínez, que se proclamó campeón de Europa en Kata masculino, en categoría juvenil. El segundo metal más preciado llegó tras la actuación de Pablo Murás en Kata de Para-Kenpo. Además, Murás también consiguió la medalla de plata en la modalidad de Kobudo, dentro del Kenpo adaptado.

