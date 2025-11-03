El Rotogal Boiro vence al Dumbría y se coloca líder con un partido menos

El Rotogal Boiro consiguió su cuarta victoria consecutiva DAMIAN AVILES

El Rotogal Boiro de Chicho Alves vive sus mejores horas. El combinado boirense venció por 3-1 al Dumbría en A Cachada, en un encuentro en el que Martín Casais anotó 18 puntos para poner al equipo líder de grupo en la Superliga 2 con un partido menos.

El nivel superlativo del canterano, unido al gran nivel de perfiles como Alan Dávila o Juan Cañate, guió a un Boiro que supo sufrir ante un rival que empezó el partido siendo superior.

El encuentro ante Dumbría DAMIAN AVILES

El Dumbría planteó un partido de asumir riesgo con el saque, algo que en el primer set le salió muy bien ante la falta de fluidez de los locales. A partir de ahí el partido cambió, y es que a los visitantes les resultó imposible mantener el nivel del saque, mientras el Rotogal fue aumentando su nivel.

El combinado boirense empezó a jugar mejor la pelota en rotación y en bloqueo-defensa, por lo que revivieron el marcador, mandando sobre todo con el bloqueo y haciendo que los demás sets fueran bastante cómodos.

En el segundo set los locales llevaron en todo momento una ventaja de entre seis y siete puntos, a pesar de que al final del mismo el Dumbría se acercase para cerrarlo con un 25-23. En los últimos dos sets, los de Chicho Alves ya cogieron más ventaja en el marcador, poniéndose hasta 10 por encima y dejando sin opción a Dumbría. Con esta victoria, el Rotogal Boiro sumó su cuarto triunfo consecutivo.

El equipo celebró el triunfo en A Cachada DAMIAN AVILES

Ahora, los boirenses piensan ya en el siguiente, que será otro derbi. Este fin de semana visitarán una de las canchas más complicadas, la de San Sadurniño, que actualmente es colíder aunque con un partido más.

Chicho se muestra muy satisfecho

El Rotogal Boiro está firmando un brillante inicio de temporada, sobre todo, después de lograr asaltar la primera posición, aún con un partido menos. “Es anecdótico, pero nos sirve para coger confianza. Estamos muy contentos con el trabajo y vamos partido a partido, cada fin de semana los chicos están mejor”, cuenta Chicho Alves.

"Destacaría el gran nivel de todos los jugadores, porque hicieron un gran partido y la labor colectiva fue clave, pero para mi en particular el mejor del partido fue Augusto, el colocador argentino, que colocó por encima del 50% de efectividad en ataque a todos nuestros ofensivos, que es algo realmente difícil", destaca el entrenador.

"También Martín Casais hizo 18 puntos y fue el máximo anotador del equipo. En general el nivel de todos fue muy bueno y clave para la victoria", recalca el entrenador del Rotogal Boiro.