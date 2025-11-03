El Club Senín destaca en la primera jornada de la Liga Rías Altas, en Cambre

Los deportistas de la entidad en Cambre Cedida

El Judo Club Senin- Centro Deportivo Ikligai de Villagarcía destacó en la primera jornada de la Liga Rías Altas celebrada en Cambre. La entidad obtuvo excelentes resultados y demostró el gran nivel y compromiso de sus deportistas en todas las categorías.

La competición reunió a numerosos clubes de la zona, juntando así a más de 500 judokas, y ofreciendo una jornada llena de emoción, deportividad y espíritu de equipo. Los judokas del club mostraron una vez más su esfuerzo y progreso tanto en los tatamis como fuera de los mismos.

Por un ladó, en la categoría alevín, Antía consiguió la medalla de plata, y Xavi y Elena se colgaron un bronce. En la categoría benjamín llegaron los primeros oros para el Senín con las actuaciones de Alexia y Asier. Asimismo, Uxía e Inés se colgaron la medalla de plata, y Eire, Leo y Asiel fueron terceros. Muy cerca del podio se quedó Carmen, que fue cuarta.

En categoría infantil, Noemí lograba el bronce y Efrén, Andrés y Adrián completaron una destacada participación. Por otra parte, en cadete, Alejandro fue oro y Carlos y David medalla de bronce.

“Más allá de las medallas, lo más importante es ver cómo nuestros judokas siguen creciendo, disfrutando del judo y apoyándose unos a otros”, señala Andrés Senín, maestro del club.