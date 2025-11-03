El Asmubal Meaño consigue la primera victoria de la temporada

Las de Meaño vencieron en casa al Valladolid Gonzalo Salgado

El Inelsa Solar Asmubal Meaño consiguió en Coirón la primera victoria de la temporada. Después de cinco derrotas consecutivas, las de Juan Costas ganaron por 28-19 al Aula Valladolid ante sus aficionados. Un logro que saca a las meañesas de la zona más baja de la tabla clasificatoria.

La primera parte del encuentro estuvo marcada por las constantes pérdidas de balón por parte de ambos cuadros, pero con las locales una marcha más arriba. Así, Ballada tomó el puesto de central mientras Laura Miniño permanecía en reserva. El Valladolid no tuvo acierto, lanzando fuera desde los siete metros en varias ocasiones. Poco a poco, las de Juan Costas se fueron precipitando menos y encauzando así el partido.

En portería, Irene Ríos consiguió hacer tres grandes paradas que evitaron que las visitantes tomaran ventaja en el electrónico. Asimismo, la portera asistió directamente a Ballada, que culminó un contragolpe que ponía de nuevo a las meañesas arriba. Miniño volvió al ataque y el encuentro se fue al descanso con un 13-7 en el marcador.

Al inicio del segundo tiempo, las de Juan Costas consiguieron ponerse diez arriba en el marcador, algo que parecía dejar el encuentro más que sentenciado, pero no bajaron los brazos. Las más jóvenes tuvieron minutos en Coirón para dar más dinamismo al buen juego que planteó el Asmubal, llegando así a alcanzar una renta de 27-16 que ya dejaba el enfrentamiento resuelto.

Con estos tres puntos, las meañesas, vigentes campeonas de la categoría se colocan undécimas y piensan ya en su visita al Leganés.