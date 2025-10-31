Mi cuenta

Diario de Arousa

+Deportes

Os Ingleses espera al Muralla RC en Fontecarmoa mañana a las 17:00 horas

Los de David Lema buscan afianzarse en el liderato ante uno de los rivales más físicos

María Caldas
31/10/2025 11:00
Os Ingleses disputaron la pasada jornada en Vilagarcía ante Santiago
Gonzalo Salgado

Os Ingleses recibe mañana a las 17:00 horas al Muralla RC en Fontecarmoa, en un partido en el que los de David Lema buscan asentarse todavía más en el liderato después de cuatro victorias. El conjunto lucense, cuarto con dos triunfos, un empate y una derrota, buscará sorprender y acercarse a los puestos altos.

“Ellos son de los rivales más duros físicamente que nos vamos a encontrar en esta liga”, destaca Lema. “Tienen una delantera con mucha experiencia y ese es su fuerte”, indica el entrenador de Os Ingleses.

“Llevamos una buena racha, la idea es poder seguir, sabiendo que cada partido es súper difícil” concluye Lema. Se espera un partido intenso, con mucho ritmo y gran ambiente en las gradas.

“El Muralla siempre aprieta mucho. Las opciones de victoria pasan por contrarrestar su delantera e intentar dominar en la medida de lo posible. En los cuartos somos un poco más dinámicos y tenemos que optar por balones lejanos”, recalca Lema.

