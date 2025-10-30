La boirense Alma Pérez destaca en el Campeonato del Mundo de Wuxi

El duelo entre Alma y la representante coreana Costado TKD

La boirense Alma Pérez se encuentra disputando el Campeonato del Mundo de Taekwondo 2025 en la ciudad china de Wuxi. La deportista del Costado TKD está realizando un buen papel ante rivales de máximo nivel, sobre todo teniendo en cuenta que tuvo que medirse en las primeras rondas de la categoría -53kg, en la que se encuentra compitiendo, a las rivales más duras.

La andadura de la boirense en el Campeonato del Mundo comenzó en la pista uno con una victoria ante la coreana Hye Jin Park por 2-1 en un gran combate de la joven barbanzana.

Un nivel que no pudo mantener más tarde en la cuarta pista ante Po-ya Su, enfrentamiento que perdió por 1-2. El objetivo de la deportista boirense pasa por clasificarse para los Juegos Olímpicos de 2028.

Asimismo, el mérito deportivo de Alma Pérez no es lo único que destaca de la banbanzana, y es que la joven compagina el deporte de alto nivel con sus estudios universitaros de Ingeniería química,