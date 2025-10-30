El rianxeiro Erik Martín aumenta su medallero en el Campeonato Internacional de Flanders

En el primer puesto del podio, el barbanzano Erik Martín Cedida

El joven rianxeiro Erik Martín Bai, promesa del Kung fu nacional, regresó de Bélgica con dos oros y un bronce tras participar en el Campeonato Internacional de Flanders celebrado en Dendermont. Martín representó a España en dicho campeonato, cumpliendo 13 años durante el transcurso del mismo.

Durante las primeras sesiones, el rianxeiro estuvo inmerso en una intensa lucha por alcanzar el primer puesto del podio contra rivales de Países Bajos, Bélgica, Francia y algunos otros países europeos.

Finalmente, fue capaz de alcanzar el éxito y demostró con su “kung fu de los ocho dioses inmortales”, que la exigente forma física que requiere ese estilo y la calidad técnica que ha cultivado desde que comenzó en dicha disciplina cuando tenía tres años, pudieron alzarle con un 8,20. Se trata de una de las notas más altas de toda la competición y la más elevada en niños de su rango de edad.

Erik Martín con sus medallas Cedida

También obtuvo otra medalla de oro manejando su habitual y veloz “palo de tres secciones” y finalmente un bronce en arma corta. El barbanzano ya acumuló la pasada temporada cuatro medallas de oro en Campeonatos Gallegos, dos medallas de oro en el Campeonato de España en Madrid y una medalla de plata en el Campeonato de Europa de Kung fu celebrado en Creta, en Grecia.

Erik Martín continúa formándose en el club rianxeiro “Hong Kun”, dónde lleva desde los tres años, alcanzando su mayor índice de popularidad a nivel nacional con nueve años, cuando acudió al programa de televisión Got Talent.

El rianxeiro en Bélgica Cedida

Ahora se prepara para el Campeonato Gallego que se disputará en diciembre y sueña estar preparado para formar parte de la seleccion española en el Campeonato del Mundo de 2026 que se celebrará en Asia.