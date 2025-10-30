Mi cuenta

+Deportes

El CIFP Fontecarmoa participa en la Galicia Skills 2025

Entre los alumnos que acudieron se encontraban los de enseñanzas deportivas de baloncesto

María Caldas
30/10/2025 17:37
El stand de baloncesto del Fontecarmoa
El stand de baloncesto del Fontecarmoa
Cedida

El CIFP Fontecarmoa participó de nuevo en la Galicia Skills 2025, una competición con casi 250 alumnos de 76 centros. Entre todos ellos, a la conclusión de estas olimpiadas gallegas de la FP, saldrán los representantes de la comunidad en el certamen nacional SpainSkills 2026, que se celebrará en Madrid en febrero. 

Entre los alumnos que acudieron se encontraban los de enseñanzas deportivas de baloncesto. También sobresalieron en Robótica colaborativa los estudiantes Víctor Vidal y Enrique González, que consiguieron la medalla de plata en su especialidad. 

Todos los alumnos recibieron el apoyo y tutorización de sus profesores responsables, promocionando el CIFP Fontecarmoa de nuevo como centro de FP puntero. El centro espera seguir repitiendo esta enriquecedora experiencia los próximos años.

